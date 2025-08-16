Reklama v ChatGPT? OpenAI ji nevylučuje, ale slibuje citlivý přístup

- Šéf ChatGPT Nick Turley připustil, že reklamu v ChatGPT nelze „kategoricky vyloučit“
- Firma sází na rychle rostoucí předplatné, zároveň testuje další modely příjmů včetně provizí z nákupů zboží
- CEO Sam Altman má k reklamě ambivalentní postoj; konkurent xAI plánuje reklamy v odpovědích Groku
OpenAI zvažuje nové zdroje příjmů a reklama v ChatGPT je jednou z logických a automaticky se nabízejících možností. Šéf ChatGPT Nick Turley v podcastu Decoder uvedl, že reklamy „nechce kategoricky vyloučit“, zároveň však zdůraznil nutnost „velmi promyšlené a citlivé“ integrace.
Reklamy? Možná
Podle Turleyho se do ChatGPT klasická reklama spíše nehodí, neboť jde o produkt, který je do jisté míry odpovědný za dosahování cílů uživatelů. Nicméně zároveň nevylučuje, že by OpenAI nemohla vyvinout jiné produkty, které by reklama dávala větší smysl.
Turley zároveň zdůraznil, že pilířem monetizace zůstává předplatné. Podle březnové zprávy Bloomberg OpenAI v roce 2025 cílí na tržby kolem 12,7 miliardy dolarů, více než trojnásobek odhadovaných 3,7 miliardy v roce 2024. ChatGPT má přitom cca 20 milionů předplatitelů.
Jenže firma podle reportu Bloombergu propaluje pořád víc peněz, než je schopná generovat. Pozitivní cash flow OpenAI sama očekává až v roce 2029. Turley v podcastu také připomněl, že ChatGPT nově překročil 700 milionů týdenních uživatelů, pořád roste a má tak nakročeno k miliardě.
Další služby
Podíl neplatících uživatelů nepovažuje Turley za problém, ale za klasický byznysový „trychtýř“ pro budoucí potenciální nadstavbové služby. „Většina uživatelů zdarma není nutně zátěž; je to prostor, na němž lze stavět diferencované nabídky pro ty, kteří budou ochotni platit,“ shrnul.
Diskuse o reklamě v AI nástrojích není pro OpenAI nová. CEO OpenAI Sam Altman se k možné přítomnosti reklam v ChatGPT dlouhodobě vyjadřuje spíše negativně a je tak poměrně jasné, že on sám si je tam spíše nepřeje. Jenže není to tak dávno co i Altman začal připouštět, že může někdy v budoucnu teoreticky nastat situace, kde nebude tak úplně proti. Dost možná tím ale myslel ony jiné produkty, které mohou v OpenAI někdy udělat.
Nákupy zřejmě přijdou dřív
Reklama tak sice do ChatGPT asi jen tak nedorazí, nicméně OpenAI testuje i nákupy doporučených produktů v rámci ChatGPT a s tím spojený podíl z transakcí. Interně se program jmenuje „Commerce in ChatGPT“.
Turley popsal, že firma koncept aktivně zkoumá s vybranými obchodníky. Důležitým principem má být, aby případné provize neovlivňovaly samotná doporučení. „Kouzlo ChatGPT spočívá v tom, že volí produkty nezávisle a bez zásahů—na tom musíme trvat,“ řekl.
Výsledek je tak dokonale pragmatický: OpenAI si udržuje strategickou volnost, přičemž krátkodobě spoléhá na rychle rostoucí předplatné a zkouší obchodní integrace. Zda a jak by se případná reklama do uživatelského rozhraní ChatGPT skutečně promítla, firma neupřesnila. Ostatně ne nadarmo se říká „nikdy neříkej nikdy.“