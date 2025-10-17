TOPlist

Čínský robot baví internet mistrovským kung-fu! Až zvládne vysávat, koupím ho, reagují lidé

Marek Bartík
Marek Bartík 17. 10. 12:00
  • Humanoidní robot G1 od čínské společnosti Unitree Robotics ohromil internet plynulou choreografií bojového umění kung-fu
  • Firma se schopnostmi robota chlubila už letos v březnu, za sedm měsíců však udělal znatelný pokrok
  • Černý pásek už má, ale co vysávání koberců, ptají se lidé v komentářích pod videem

O humanoidním robotovi s názvem G1 od čínské společnosti Unitree Robotics jsme poprvé psali letos v březnu. Mrštný humanoid tehdy zaujal různými akrobatickými pohyby s vysokou úrovní koordinace a rovnováhy. Po přibližně sedmi měsících se s robůtkem G1 setkáváme znovu a ze zveřejněného videa je patrné, že se od března naučil působivým novým kouskům.

Zdatný bojovník

V novém videu od Unitree Robotics s výmluvným názvem Kungfu Kid V6.0 se 165 centimetrů vysoký robot chlubí pohybovou úrovní, která jasně převyšuje předchozí prezentaci ze začátku roku. Ve srovnání se starší verzí se humanoid G1 nyní pohybuje o poznání plynuleji, pohotověji a celkově z něj vyzařuje větší jistota.

Zatímco dříve předváděl „pouze“ základní kopy z otočky a kombinace úderů, nyní mu nedělá problém komplexnější choreografie včetně bleskurychlých salt či již zmíněných kopů z otočky, tentokrát s viditelně preciznějším provedením.

Vlastnosti humanoidního robota Unitree G1

Zveřejněné záběry naznačují, že se společnosti Unitree podařilo humanoidního robota za poměrně krátkou dobu výrazně vylepšit. Podle Číňanů navíc veškeré záběry vznikaly v reálném čase a bez jakýchkoliv vizuálních efektů. G1 zkrátka vyniká v nápodobě – jeho pohybový model je totiž založený na open source datovém souboru LAFAN1, který obsahuje data o pohybu lidského těla. K udržení rovnováhy využívá sestavu senzorů rozmístěných po celém skeletu.

Chybí jen licence na vysávání koberců

Ukázka robotových bojových schopností měla mezi lidmi na internetu velký ohlas. V komentářích pod videem na YouTube či ve vláknech na Redditu si od mnoha diváků vysloužil pochvalné reakce. Jiní uživatelé naopak vyjadřují obavy z možného vojenského využití nebo upozorňují na riziko, že se robot vymkne kontrole.



Humanoidní robot Figure 03



Nepřehlédněte

Zapomeňte na uklízečku. Figure ukázalo humanoidního robota, který se hýbe jako člověk

Mnozí ale zároveň doufají, že se brzy dočkáme více příkladů praktického využití robotů v běžných životních situacích. Pokrok sice robotovi G1 a inženýrům z Unitree nemůžeme upřít, stále se však jedná o důkladně připravenou prezentaci v laboratorních podmínkách. „Zkoušku na černý pásek má úspěšně za sebou – teď už jen potřebuje licenci na vysávání koberců,“ shrnuje s humorem jeden z uživatelů v diskuzi.

Mimochodem, humanoida Unitree G1 (Basic) bude od listopadu v Česku prodávat i Alza. Cena je 486 590 Kč. Pokročilejší EDU varianta, kterou vlastní například Jaroslav Beck, vyjde na 1 427 290 Kč.

