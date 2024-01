Čína řeší obří epidemii falešných AirPods. Nemáte je doma také?

Falešné AirPody k nám často míří z Číny, i tam s tím ale mají problém

Poradíme vám, jak rozeznat „fake“ od originálu jen pomocí vašeho iPhonu

Padělaná elektronika je doménou čínských tržišť, ze kterých se však rychle rozšiřuje i jinam do světa, Evropu a Českou republiku nevyjímaje. Policie v čínské provincii S’-čchuan vyhmátla obří gang padělatelů, kteří vyváželi falešná sluchátka Apple AirPods.

Čínské AirPody za půl miliardy

Zahraniční server Gizmochina cituje policejní protokol, dle kterého muži zákona z města Suej-ning v provincii S’-čchuan zabavili 69 tisíc falešných sluchátek, dalších 45 tisíc rozpracovaných prototypů, čtyři velké sady nástrojů pro výrobu fejků, více než 50 tisíc sad obalových materiálů a také 10 tisíc náhradních dílů.

Policie také uvedla, že tímto pasivním zátahem zastavila obrovskou síť podvodníků vyrábějících a prodávajících zboží za 167 milionů jüanů, tedy bezmála 532 milionů korun. Výrobky z této padělatelské sítě se měly prodávat i v dalších částech Číny, jako jsou provincie Kuang-tung, na severu v Šan-tung a na ostrovní provincii Chaj-nan.

Dle informací policie neexistují zatím žádné důkazy o tom, že by tyto konkrétní padělky byly pašovány a exportovány za hranice Čínské lidové republiky. Faktem ale zůstává, že obrovský problém představuje falešná elektronika i u nás, potažmo všude v Evropě.

Padělky v Česku – velký problém

Svou vlastní epidemii padělané elektroniky však zažíváme již několik let i v Česku. Stačí se podívat na internetové inzertní servery, jako je Facebook Marketplace nebo Bazoš, kde se častokrát prodávají sluchátka pochybného původu za cenu těch skutečných, koupených buď přímo u Applu, nebo alespoň z oficiální distribuce.

Když už je řeč o distribuci, častokrát se objevují i na věrohodných obchodech, přestože o distribuci kolikrát zákazník nemá ani zdání. Velké množství těchto produktů vypadá jako skutečné AirPody, mají stejné funkce, ale stojí desetinu toho, co originál.

Na problematiku falešných AirPodů upozornil youtuber GeekBoy, který si z e-shopu Kaufland.cz objednal produkt, o kterém obchod tvrdil, že jde o AirPods Pro. Design odpovídal, funkce také, cena byla však v řádu několika stovek.

Pakliže se falešný produkt jmenoval stejně a distributor jej nabízel coby originál, mohlo dojít k matení zákazníka, tedy nekalé obchodní praktice a kromě toho bylo porušeno právo na duševní vlastnictví společnosti Apple. Kaufland po odvysílání videa promptně zareagoval a produkt z nabídky odstranil.

Jak poznat „fejk“ od originálu?

Nabízí se tedy otázka: jak poznáte, že vám ověřený obchod, nebo inzerent na Bazoši nabízí fejk a ne originál? Obecně platí několik pouček. Určitě dbejte na detaily, na to, jak je zařízení těžké, jaké kvality jsou výrobní materiály a také, jak příslušenství komunikuje s vaším telefonem. Pokud například nefunguje něco, co by mělo, může jít o fejk.

Našli jste pod stromečkem AirPods? Pokud mají sériové číslo JGXLXQGWTG tak jsou FAKE. Ověrte si pravost sluchátek a pokud máte falešný a kupovali jste je jako “originál” tak prosím napište na podvudky🎧https://t.co/cot7Updl8b Díky moc. pic.twitter.com/Rs8KMMApw0 — kluk z Prahy (@janekrubes) December 27, 2023

Sluchátka AirPods, která bývají velmi často obětí padělatelů, hrají mnohem kvalitněji než falzifikát, který spíše odpovídá ceně v řádu několika stokorun. Na tom se shodují všichni, kteří měli možnost ozkoušet originál i fejk vedle sebe. Nepomůže vám bohužel ani sériové číslo, podvodníci totiž často zneužívají čísla skutečných AirPodů a na jedno originální číslo vyrobí celou várku falešných.

S celkem zajímavou metodou, jak ověřit pravost sluchátek, však přišel youtuber AppleDsign. Zapněte svítilnu na iPhonu a namiřte ji na víko krabičky. Jakmile uvidíte stíny a tmavé části, jedná se o součástky uvnitř pouzdra a jde o pravý kus. Falešná sluchátka prosvítíte úplně, žádné komponenty totiž ve víku nemají.