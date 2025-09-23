Čína porazila Buggati! Elektromobil BYD dosáhl neuvěřitelné rychlosti 496 km/h

TOPlist

Byd Yangwang U9 Xtreme
  • Na testovací dráze v Německu došlo k překonání rychlostního rekordu pro sériové vozy 
  • Novinka od BYD smazala původní rekord Bugatti Chiron a dosáhla na 496,3 km/h 
  • Supersport kombinuje čtyři elektromotory o celkovém výkonu 2 220 kW tedy asi 3 000 koní 

Číňané opět vystrkují růžky a zatápí evropským automobilkám. Děje se tak nejen mezi nejlevnějšími elektromobily, ale nyní i mezi rychlými supersporty, které překonávají rekordy. O sporťáku Yangwang U9 jsme již párkrát psali, nyní ale překonal reálný rychlostní rekord, což je vždy zajímavější než papírové parametry udávané výrobcem. Stalo se tak na testovací dráze v německém Papenburgu, kde jezdec Marc Basseng dosáhl rychlosti 496,3 km/h, což je nejvyšší rychlost dosažená produkčním vozem. V tomto případě šlo o variantu Yangwang U9 Xtreme.

Rychlejší než Bugatti Chiron

Nyní překonaný rekord dosud držel vůz Bugatti Chiron Super Sport 300+, který v roce 2019 řidič Andy Wallace rozjel na 490,5 km/h. Podle Bassenga bylo možné rekord překonat jen díky kombinaci výborných inženýrských schopností a elektrického pohonu, kterým Yangwang U9 disponuje.

Varianta Xtreme se liší ještě agresivnějšími aerodynamickými tvary i 20″ koly obutými na speciálních pneumatikách GitiSport e·Gtr2 Pro, které jsou stabilní i při rychlostech blížící se k 500 km/h. Brzdnou soustavu tvoří titanové třmeny v kombinaci s karbon-keramickými kotouči.

Z hlediska pohonu se bavíme o čtveřici motorů o výkonech 555 kW, což dohromady generuje ohromující výkon 2 220 kW, tedy asi 3 000 koní. Pro maximální výkon na trati vůz dostal také vylepšenou LiFePO Blade baterii s dvojitým chlazením pro zajištění přijatelných teplot i při vysokých rychlostech. Rekordní pokus byl zaznamenán i na video, takže si jej můžeme vychutnat přímo z pozice pilota.

Další rekord vůz drží na ikonické trati Nürburgring Nordschleife, kde zvládl nejrychlejší kolo za 6:59.157, což je čas, kterým byl překonán dosavadní rekord taktéž čínského elektromobilu Xiaomi SU7. Ačkoliv se jedná o sériové vozidlo, tato série bude velmi exkluzivní, vyrobí se totiž pouze 30 kusů. Cenu zatím „raději“ neznáme.

