BYD Yangwang U9 Track Edition: 3 000 koní pod kapotou elektromobilu

- Nová verze modelu Yanwang U9 nepřichází jen s designovými změnami, ale navýší i výkon
- Těšit se můžeme na 555kW motor pro každé kolo zvlášť, celkem tedy 2 220 kW
- Novinkou je také karbonová střecha i zadní křídlo
- Za příplatek bude k dispozici i přední splitter nebo elektrické ovládání křídla
Čínská automobilka šokovala už v loňském roce představením svého elektrického supersportu Yangwang U9. Ať už je váš vztah k čínským vozům jakýkoliv, kombinace čtyř elektromotorů o celkovém výkonu 1 300 koní a zrychlení z nuly na sto za 2,36 sekundy, jsou neoddiskutovatelně ohromující parametry. To je však pouhý začátek, podle nových dokumentů to totiž vypadá, že se brzy dočkáme verze Yangwang U9 Track Edition.
Střecha i křídlo z karbonu
Pokud byste si mysleli, že novinka přinese jen designové změny, opak je pravdou. Každé kolo bude vybaveno výkonnějším 555kW motorem, celkem se tedy budeme bavit o výkonu 2 220 kW respektive 3 019 koní. Vůz bude obut na 20″ kolech a střecha i zadní křídlo bude z karbonu. Zadní difuzér pak nabídne nastavitelné lamely pro lepší aerodynamiku. Mezi volitelné prvky pak bude patřit přední karbonový splitter a také elektricky nastavitelné zadní křídlo.
BYD tímto rychlíkem nejspíše zamíchá kartami mezi elektrickými sportovními vozidly. Tesla se svým modelem Roadster, na jehož novou verzi čekáme již roky, bude mít nejspíše velký problém čínského výrobce překonat. Zapotí se ale samozřejmě také další známé značky.