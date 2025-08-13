TOPlist

BYD Yangwang U9 Track Edition: 3 000 koní pod kapotou elektromobilu

Adam Bělunek
Adam Bělunek 13. 8. 6:30
0
BYD představuje nový elektromobil YangWang U9
  • Nová verze modelu Yanwang U9 nepřichází jen s designovými změnami, ale navýší i výkon 
  • Těšit se můžeme na 555kW motor pro každé kolo zvlášť, celkem tedy 2 220 kW 
  • Novinkou je také karbonová střecha i zadní křídlo 
  • Za příplatek bude k dispozici i přední splitter nebo elektrické ovládání křídla

Čínská automobilka šokovala už v loňském roce představením svého elektrického supersportu Yangwang U9. Ať už je váš vztah k čínským vozům jakýkoliv, kombinace čtyř elektromotorů o celkovém výkonu 1 300 koní a zrychlení z nuly na sto za 2,36 sekundy, jsou neoddiskutovatelně ohromující parametry. To je však pouhý začátek, podle nových dokumentů to totiž vypadá, že se brzy dočkáme verze Yangwang U9 Track Edition.

BYD Yangwang U9 v nové verzi Track Edition s výkonem přes 3000 koní
BYD Yangwang U9 v nové verzi Track Edition s výkonem přes 3000 koní

Střecha i křídlo z karbonu

Pokud byste si mysleli, že novinka přinese jen designové změny, opak je pravdou. Každé kolo bude vybaveno výkonnějším 555kW motorem, celkem se tedy budeme bavit o výkonu 2 220 kW respektive 3 019 koní. Vůz bude obut na 20″ kolech a střecha i zadní křídlo bude z karbonu. Zadní difuzér pak nabídne nastavitelné lamely pro lepší aerodynamiku. Mezi volitelné prvky pak bude patřit přední karbonový splitter a také elektricky nastavitelné zadní křídlo.

Byd Yangwang U9 Track Edition
Zadní křídlo je opravdu masivní

BYD tímto rychlíkem nejspíše zamíchá kartami mezi elektrickými sportovními vozidly. Tesla se svým modelem Roadster, na jehož novou verzi čekáme již roky, bude mít nejspíše velký problém čínského výrobce překonat. Zapotí se ale samozřejmě také další známé značky.

Byd Yangwang U9 Track Edition

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

Další dnešní články

Galaxy A17 5G na tiskovém snímku
6 let softwarové podpory za méně než 6 tisíc korun. Samsung Galaxy A17 5G přichází na český trh
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:00
1
Snímek z pořadu Metoda Markovič: Hojer
Nový Markovič dorazí ještě letos. Plnohodnotná druhá série v roce 2026
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 17:00
0
První televize na světe s technologií Micro RGB
115 palců dokonalosti. Samsung jako první na světe odhalil televizi s technologií Micro RGB
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 16:15
2
Vysílač operátora T-Mobile
Světový unikát? Operátoři mají vysílač na nejníže položené rozhledně pojmenované po nemocné dívce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
0

Kapitoly článku