Chystaný Nothing Phone 3a dostane prvek, ze kterého majitelé iPhonů zuří

Značka Nothing přiveze do Barcelony minimálně dva nové smartphony

Nothing Phone (3a) se jako první telefon značky pochlubí třemi fotoaparáty vzadu

K jejich ovládání poslouží speciální hardwarové tlačítko na straně

Značka Nothing na veletrh MWC v Barceloně přiveze nový smartphone. Nebude se přitom jednat o vlajkový telefon, o němž se v emailu zaměstnancům zmiňoval její šéf Carl Pei, ale o pokračovatele oblíbené „áčkové“ řady. Příchod Nothing Phone (3a) firma prozradila v oficiální upoutávce, poté se nám do rukou dostala fotografie prototypu, pár neoficiálních renderů a hlavně spousta informací o výbavě.

Nothing Phone (3a): poprvé se třemi fotoaparáty na zádech

Když před nedávnem informátor @gadget_bits zveřejnil údajné parametry Nothing Phone (3a), zdály se mírně podezřelé – je opravdu možné, že chystaný telefon spadající do střední třídy dostane trojici fotoaparátů včetně teleobjektivu, zatímco dřívější vlajkové modely si musely vystačit bez něj? Jak se zdá, je tomu skutečně tak. Jak rendery, tak fotografie prototypu v ochranném krytu tuto skutečnost potvrzují.

Pokud se potvrdí i parametry, dostane od nás Nothing pochvalu, že namísto zbytečných 2Mpx makro/bokeh/kdovícoještě kamer nasadí důstojnou fotovýbavu se vším všudy. A nejen to – britská firma na sociálních sítích zveřejnila následující obrázek, který má údajně ukazovat fyzickou spoušť fotoaparátu.

Otázkou je, zda se bude jednat o prosté tlačítko, nebo do něj v Nothing implementují dotykový senzor jako to udělal Apple u kontroverzního ovladače Camera Control. Teoreticky by to mohla být i obdoba programovatelného akčního tlačítka.

Hint: It's not what you think but something you will love to click many times a day. — Technerd (@Technerd_9) February 3, 2025

Nothing Phone (3a) má dále dostat do výbavy 6,8″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 5000mAh baterii s podporou rychlého 45W nabíjení. Hovoří se o dvou paměťových variantách – 8/128 a 12/256 GB a o dvou barvách – černé a bílé.

Značka Nothing nemá v plánu do Barcelony přivézt pouze tento telefon, ale i jeho vybavenější variantu s přídomkem Pro, ostatně právě proto v oficiálních upoutávkách zmiňuje „3a series“. Co dostane varianta Pro navíc, zatím nevíme – zatím se hovoří pouze o vyšších paměťových verzích a speciální šedé barvě.