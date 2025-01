Nothing láká na premiéru další novinky. Bude to očekávaný vlajkový smartphone?

Nothing přiveze na veletrh MWC minimálně jeden nový produkt

Spekuluje se, že by jím mohl být smartphone Nothing Phone (3a)

Britská firma může ale překvapit a představit rovnou tři nové telefony

Značka Nothing rozeslala hned několik plakátů na událost, na níž představí nový hardware. Samotné upoutávky sice nenaznačují, o jaký typ produktu se bude jednat, ovšem internetoví informátoři mají jasno – Nothing se chystá na premiéru nového smartphonu. Tomu ostatně napovídá i termín a lokace tiskové konference, která se uskuteční 4. března v Barceloně, tedy v rámci tradičního mobilního veletrhu MWC.

Nothing míří na MWC. Co do Barcelony přiveze?

Značka Nothing tentokráte nepoužila k propagaci nového produktu žádného zástupce zvířecí říše, namísto toho použila svítící obrazec Glyph. Teoreticky by se mohlo jednat o detail ohraničení modulu s fotoaparáty se třemi čočkami. Událost koneckonců nese podtitul „Power in Perspective“, takže chystané zařízení by mohlo klást důraz na mobilní fotografii. Že bychom se od Nothing poprvé dočkali smartphonu s teleobjektivem?

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

Podle internetových informátorů chystá Nothing na letošní rok tři nové smartphony – vlajkový Nothing Phone (3) a pak dva telefony střední třídy Nothing Phone (3a) a (3a) Plus. Účet @gadget_bits na síti X zveřejnil údajné parametry prostředního modelu, který má do výbavy dostat:

Čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

6,8″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz

Trojitý fotoaparát – 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 50Mpx s 2× přiblížením

32Mpx selfie kamerku

5000mAh baterii s podporou 45W nabíjení

Rozhraní Glyph

Systém Nothing OS 3.1 založený na systému Android 15

– Nothing OS 3.1 based on Android 15 Worldwide launch on March 4 pic.twitter.com/1ixtDGmGzl — Gadget Bits (@gadget_bits) January 28, 2025

Zdroj trvá na tom, že tyto parametry skutečně patří Nothing Phone (3a), a že specifikaci vrcholného Nothing Phone (3) zveřejní později. To by ovšem znamenalo, že případná vlajková loď nabídne ještě lepší výbavu, než je uvedená výše – dovedeme si představit nasazení výkonnějšího čipsetu, jemnějšího displeje nebo ještě lepší fotosestavy.

Podle @gadget_bits bude Nothing Phone (3a) představen právě 4. března v Barceloně. Jak to bude s ostatními modely, zatím nezveřejnil – je ale dost možné, že Nothing uvede celou řadu najednou.