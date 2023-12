Chcete vědět, kdy zemřete? Vědci vytvořili umělou inteligenci, která je velmi přesná

Vědci představili nový AI model s názvem Life2vec

Dokáže odhadovat události ve vašem životě

Předpovídat umí například vaše příjmy, zdraví či smrt

Nedávno jsme vás informovali o tom, že studenti z Dánské technické univerzity (DTU) spolu s dalšími vytvořili umělou inteligenci, která dokázala lidem poradit s výběrem piva a vína. Předtím zase američtí vědci vytvořili model, který předpovídal šance pacientů na přežití rakoviny.

Dnes se podíváme na model Life2vec, vytvořený právě na DTU ve spolupráci s americkými vědeckými kolegy. Mezi jeho schopnosti totiž patří předpovídání budoucích událostí v životech jednotlivých lidí včetně jejich příjmů, zdraví nebo dokonce smrti.

Velké množství dat z Dánska

Model byl vycvičen na bohatém souboru dat z dánských zdravotních a demografických záznamů více než 6 milionů lidí. Ty zahrnovaly detaily jako datum a čas narození, vzdělání, plat, bydlení a zdravotní údaje.

Výzkumníci se pochlubili, že nejimpozantnějším výkonem tohoto modelu bylo předvídání smrti. Testovali to na skupině lidí ve věku 35 až 65 let, přičemž polovina z nich zemřela mezi lety 2016 a 2020. Umělá inteligence byla schopna určit, kdo zemře a kdo přežije s děsivou přesností 78 %.

Zneužití pojišťovnami

Sune Lehmann Jørgensen, vedoucí výzkumu a profesor na DTU, zdůraznil, že model byl vyškolen na čistě dánských datech. Kvůli tomu by prý mohl být méně použitelný či přesný pro jednotlivce z jiných zemí. Dále také varoval před zneužitím různými korporáty a zdůraznil, že by Life2vec neměl nikdy najít cestu do rukou pojišťoven. Stejně se však obává, že tyto společnosti nějaké podobné nástroje využívají.

„Je jasné, že našeho modelu by neměla využívat žádná pojišťovací společnost, neboť celá myšlenka pojištění spočívá v tom, že nikdo přesně neví, kdo bude tím nešťastníkem, kterého postihne nějaká nehoda či smrt,“ uvedl profesor Jørgensen.

Jak věštící AI vůbec funguje?

Podle vědců je předpovídání životních událostí pro umělou inteligenci něco jako učení se novému jazyku. Je to proto, že lidský život je sledem různých událostí. To, jak a proč spolu jednotlivé události souvisejí, dokáže o člověku dost vypovědět. A přesně v tom spočívá podobnost s jazyky, ve kterých je věta pouhým sledem slov, které za sebou následují podle určitých pravidel. A právě v odhadech dalšího slova ve větě AI vyniká.

Přestože Life2vec zatím není k dispozici pro veřejnost, jeho tvůrci se obávají podobných technologií a souvisejících etických otázek týkajících se ochrany soukromí a možného zneužití.