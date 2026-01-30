TOPlist

Chcete překonat rekord Xiaomi SU7 Ultra na Nürburgringu? V Gran Turismo 7 máte nyní možnost

Michael Chrobok
30. 1. 6:30
0
Xiaomi SU7 Ultra ve hře Gran Turismo 7
  • Jeden z nejrychlejších elektromobilů na světě zamířil do populární hry Gran Turismo 7
  • Xiaomi SU7 Ultra je k dispozici v rámci aktualizace zdarma již nyní
  • Kromě něj se můžete svézt i v Hyundai Elantra N TC a Porsche 911 GT3 R

Pokud patříte mezi automobilové nadšence, patrně vám neunikla informace, že na světoznámém německém okruhu Nürburgring překonal elektromobil Xiaomi SU7 Ultra rekord v čase na kolo, alespoň tedy pro čtyřdveřové elektromobily. Na známé variantě okruhu Nordschleife dosáhl  vůz úžasného času 6 minut a 46,874 sekund, čímž upoutal pozornost motoristických fanoušků a nadšenců do elektromobilů po celém světě. Domníváte se, že byste tento čas zvládli překonat? Nyní máte možnost, byť nikoli ve skutečném, ale ve virtuálním světě.

Nejrychlejší elektromobil na Nürburgringu

Poslední iterace závodní série Gran Turismo 7 totiž oznámilo novou aktualizaci s označením 1.670, která je již nyní k dispozici pro PlayStation 4 a 5 a zabírá takřka 1 GB, konkrétně 999,5 MB.  Tato aktualizace přidává 3 modely, konkrétně Hyundai Elantra N TC, Porsche 911 GT3 R a také Xiaomi SU7 Ultra, vůbec první vozidlo čínské značky v historii Gran Turismo. Vozidlo ve hře kopíruje specifikace skutečného prototypu a pyšní se výkonem přes 1 500 koní a je založeno na prototypu, který překonal rekordy Nürburgringu pro čtyřdveřové elektromobily.

Specifikace tohoto stroje jsou upřímně řečeno dechberoucí. IT Home uvádí, že sériová verze Xiaomi SU7 Ultra si zachovává až děsivý výkon prototypu. Jedná se o rozměry 5115 × 1970 × 1465 mm s rozvorem 3000 mm, což mu dodává impozantní vzhled na silnici. V GT7 však záleží především na pohonném ústrojí – vůz je vybaven systémem pohonu všech kol se třemi motory V8 + V6. Tato konfigurace poskytuje obrovský výkon 1548 koní (1139 kW).

Xiaomi SU7 Ultra si můžete koupit za lidových 150 000 kreditů, což jsme také udělali a ihned vyrazili na Nürburgring Nordschleife. SU 7 Ultra rozhodně nepatří mezi nejsnáze ovladatelná auta a zkrotit jeho výkon na trati vám jistě dá zabrat, nicméně se nejedná o nic neukočírovatelného a jakmile přijmete specifika tohoto vozidla a způsob, jakým jej musíte řídit, jistě i vy na Nordschleife dosáhnete zajímavého času.



Xiaomi SU7 Ultra



Nepřehlédněte

Elektrické Xiaomi SU7 Ultra láme rekordy na Nürburgringu. Má tři motory a výkon přes 1 500 koní

Herní série Gran Turismo patří mezi legendy závodních her. Přístup Kazunoriho Jamaučiho a jeho studia Polyphony Digital je známý pro svou někdy až maniakální posedlost detaily, především pokud jde o zpracování vozů, skutečných lokací a chování vozidel na trati. Možnost projet se v Xiaomi SU7 Ultra v „zeleném pekle“ je tak pro řadu tím nejbližším zážitkem, ke kterému se jsme schopni přiblížit.

Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

