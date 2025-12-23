Chcete 300 TB hudby zdarma? Internetový archiv vykradl Spotify, to zahájilo vyšetřování

- Internetový archiv Anna’s Archive údajně zálohoval stovky milionů skladeb
- Hlavní motivací má být uchování hudby, která by se mohla nenávratně ztratit
- Podle Spotify ale nejde o nic jiného, než o pirátství
Streamovací hudební platformy prakticky přes noc vytlačily klasické sestavování playlistů a poslech hudby skrze vlastní knihovnu hudebních skladeb. Není se čemu divit – je totiž velmi příhodné mít o po ruce miliony různých skladeb dostupných takřka k instantnímu poslechu. Na druhou stranu je zde ale „drobná“ nepříjemnost v podobě pravidelných měsíčních plateb (které se neustále zvyšují) a také skutečnost, že pokud máte vytříbený hudební vkus, patrně na Spotify nenajdete všechny vaše oblíbené skladby. Někteří ale za poslech oblíbených písniček ale podle všeho platit nehodlají.
Archivace hudby pro příští generace, nebo obyčejné pirátství?
Internetový archiv Anna’s Archive, známý především díky zálohování knih a výzkumných prací, stáhl téměř celý obsah Spotify. Skupina archivovala metadata pro 256 milionů skladeb a zvukové soubory pro 86 milionů písní, což pokrývá přibližně 99,6 % všech poslechů na Spotify. Celý archiv má velikost téměř 300 TB a je distribuován prostřednictvím hromadných torrentů, seřazených podle popularity. Podle Anna’s Archive se jedná o největší veřejně dostupnou databázi hudebních metadat na světě.
Skupina projekt prezentuje jako archív pro uchování hudby a tvrdí, že zatímco populární skladby jsou dobře zálohovány, velké množství méně známé hudby by mohlo nenávratně zmizet, pokud by platformy pro streamování hudby ukončily svou činnost, nebo ztratily licence. Populární skladby jsou uloženy ve 160 kbps, zatímco méně přehrávané skladby byly zmenšeny, aby se ušetřilo místo. V archivu nicméně mohou chybět skladby vydané po červenci 2025 a b současné době jsou plně k dispozici pouze metadata.
Spotify získává licence na většinu hudby na své platformě přímo od nahrávacích společností a držitelů práv za velmi přísných právních podmínek. Hromadné stahování zvukových souborů a jejich redistribuce prostřednictvím torrentů pochopitelně porušuje podmínky Spotify a autorské právo v mnoha zemích. I když Anna’s Archive trvá na tom, že se jedná o uchování, nikoli o pirátství, autorské právo obecně nečiní výjimky.
Reakce Spotify na sebe nenechala dlouho čekat. „Vyšetřování neoprávněného přístupu odhalilo, že třetí strana získala veřejná metadata a pomocí nelegálních taktik obešla DRM, aby získala přístup k některým zvukovým souborům platformy. Incident aktivně vyšetřujeme,“ uvedla švédská platforma pro server Android Authority. Prohlášení nepotvrzuje rozsah popsaný internetovým archivem a v tuto chvíli není jasné, jak velká část platformy byla skutečně ovlivněna, co odhalí vyšetřování Spotify, ani zda budou následovat nějaké právní kroky.