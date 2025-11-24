TOPlist

Přejít na Spotify nikdy nebylo snazší. Nově si s sebou můžete vzít i oblíbené playlisty

  • Streamovací služba Spotify spojila síly s nástrojem TuneMyMusic
  • Přímo v hudební aplikaci nově můžete importovat playlisty z konkurenčních streamovacích platforem
  • Počet skladeb, které tímto způsobem můžete „zkopírovat“, navíc není nijak omezený

Streamovací služba Spotify usiluje o rozšíření základny předplatitelů, přičemž oslovit chce mimo jiné i uživatele, kteří hudbu a podcasty poslouchají u konkurence. Právě na tyto posluchače cílí nová funkce, která umožňuje importovat hudební playlisty z jiných aplikací. Společnost před pár dny představila integraci služby TuneMyMusic přímo do aplikace Spotify. TuneMyMusic je nástroj, který uživatelům umožňuje přenášet seznamy skladeb mezi streamovacími platformami.

Snazší než kdy dřív

Nová funkce, která postupně míří k uživatelům, se nachází v sekci „Tvoje knihovna“ v mobilní aplikaci. Pokud ji chcete vyzkoušet, musíte přejít až na konec stránky. Úplně dole (pod možností „Přidat podcasty“, pozn. red.) by se měla objevit možnost „Importovat hudbu“. Pak už stačí postupovat podle několika pokynů a nakonec vybrat službu, ze které chcete playlisty importovat. Vybrané seznamy skladeb se následně zobrazí ve vaší hudební knihovně ve Spotify.

Jak správně poznamenal magazín TechCrunch, tento proces neodstraní seznamy skladeb z původní služby, ale pouze je zkopíruje z jedné platformy na druhou. Nástroj TuneMyMusic v současné době podporuje služby Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, iTunes, SoundCloud, Last.FM, Deezer, Tidal a několik dalších.

Spotify není první

Spotify nicméně není v importování skladeb žádným průkopníkem. K podobnému kroku už dříve přistoupila služba Apple Music, jedna z největších konkurentů Spotify, která uživatelům umožnila importovat playlisty z YouTube Music, a to dokonce v nastavení iOS a iPadOS, případně přímo v aplikaci Apple Music pro Android.



Novou funkci využijí především ti, kteří uvažovali o přechodu na Spotify, ale zároveň nechtěli přijít o své oblíbené playlisty. Integrace praktického nástroje přijde vhod i uživatelům, kteří mají playlisty se stovkami skladeb. Samostatná verze TuneMyMusic totiž v bezplatné verzi umožňuje přenos pouze 500 skladeb, při přenosu většího počtu písniček se neobejdete bez předplatného. Pro zákazníky Spotify však žádné takové omezení neplatí.

