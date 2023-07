Aplikace ChatGPT už brzy dorazí na Android. Poradíme, jak ji získat

Kdo alespoň okrajově sleduje technologické novinky, patrně mu neušel rychlý nástup umělé inteligence v čele s ChatGPT od společnosti OpenAI. Ta si během několika měsíců zvládla vybudovat solidní renomé a dnes je již považována de facto za standard v rámci umělých inteligencí, byť k dokonalosti má rozhodně daleko. Není divu, že jí v poměrně krátké době vyrostlo hned několik konkurentů, přičemž tím nejvýraznějším je Bard z dílny Googlu. Ten se dokonce nedávno naučil i naši mateřštinu.

Způsobů, jak využít schopností ChatGPT, je hned několik, přičemž tím nejpoužívanějším je bezesporu skrze webový prohlížeč. Není radno ovšem ignorovat sílu chytrých telefonů, proto před nedávnem spustila OpenAI aplikaci pro iOS, prostřednictvím níž může kdokoli umělé inteligenci klást nejen jednoduché, ale i sofistikovanější dotazy.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023