ChatGPT řeší obří problém. Kdokoliv mohl nahlédnout do vašich konverzací

Nadpisy konverzací s ChatGPT byly k dispozici cizím uživatelům

Společnost už chybu opravila

Umělá inteligence ChatGPT je v posledních měsících ve světě technologií tématem číslo jedna. Možnosti, které potenciálně chatbot společnosti OpenAI skýtá jsou velké a není proto divu, že je nejeden odborník i laik touto technologií fascinován. Jako každý lidský výtvor, ani ChatGPT ale není bezchybný. Internetem se aktuálně šíří informace o chybě uvnitř chatbota, kvůli které nedopatřením mohli uživatelé dostat vzájemně nahlédnout do konverzací, které s ChatGPT vedli.

Chybu přiznal sám generální ředitel společnosti Sam Altman. Cizí uživatelé mohli omylem nahlédnout do dotazů, které jiní uživatelé ChatGPT pokládali, čímž mohl teoreticky vzniknout pořádný bezpečnostní problém. Altman se kvůli pochybení cítí vlastními slovy „strašně“ a všechny uživatele již ujistil, že chyba byla napravena.

Od veřejného spuštění ChatGPT v listopadu loňského roku už s umělou inteligencí stihly rozmlouvat miliony lidí, přičemž každá konverzace se ukládá do historie, aby si uživatelé mohli zpětně projít své dotazy a následné odpovědi. Chyba naštěstí neumožnila cizincům kompletní náhled do celé konverzace, ale pouze do jejich nadpisů. Rapidní vývoj umělé inteligence nicméně bude s nejvyšší pravděpodobností podobných pochybení přinášet stále více, proto by si uživatelé měli dvakrát rozmyslet, na co se ChatGPT a podobných chatbotů budou ptát.