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Česko jako první na světě. Vodafone nasadí AI proti AI podvodníkům

Jakub Fišer
Jakub Fišer 4. 7. 17:50
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Letní akce Vodafone 2025

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Kapitoly článku
Unikátní ochrana Vodafone Verify
AI ochrana přímo v síti operátora
Český startup místo ChatGPT
Spuštění v září
  • Vodafone představil novou bezpečnostní platformu Verify, která má rozpoznávat AI hrozby
  • Fungovat bude jako aplikace v telefonu, ale i řešení na úrovni sítě operátora
  • Česká republika bude prvním trhem, kde Vodafone tuto technologii nasadí

Umělá inteligence dnes dokáže věrohodně napodobit hlas, tvář i způsob mluvy konkrétního člověka. Případů těchto podvodů se objevuje stále víc a víc, nejde tedy o ojedinělý problém. Vodafone proto ve spolupráci s českou technologickou společností Synhawk představil platformu Vodafone Verify, která má zákazníky chránit před deepfake útoky využívajícími AI, a to jak v síti operátora, tak přímo na vašem telefonu.

Unikátní ochrana Vodafone Verify

Vodafone Verify je vlastně celková koncepce systému, který má rozpoznat AI podvody a varovat před nimi uživatele. Nejedná se jen o jednu aplikaci, ale celou platformu složenou ze tří vrstev ochrany.

První představuje mobilní aplikace dostupná pro Android i iOS. Ta umožní analyzovat obsah uložený v telefonu nebo přijatý prostřednictvím komunikačních aplikací. Dokáže prověřit hlasové zprávy, fotografie, videa i další soubory a upozornit uživatele, pokud systém vyhodnotí, že byly vytvořeny nebo upraveny pomocí umělé inteligence.



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Prakticky tak pomůže například ve chvíli, kdy někdo obdrží údajnou hlasovou zprávu od člena rodiny s žádostí o okamžité zaslání peněz. Jediným háčkem je, že do aplikace musíte podezřelý prvek nahrát sami, nefunguje automaticky napříč aplikacemi ve vašem telefonu.

Druhou vrstvu tvoří Vodafone Verify Meetings. Jde o řešení určené především firmám a institucím, které během videokonferencí sleduje komunikaci prostřednictvím cloudového AI agenta. Ten v reálném čase vyhodnocuje, zda se jednání neúčastní deepfake identita nebo synteticky vytvořený hlas. Služba má pomoci především při obchodních jednáních nebo schvalování citlivých transakcí.

AI ochrana přímo v síti operátora

Nejzajímavější je však třetí úroveň ochrany. Vodafone připravuje technologii Verify Network, která bude fungovat přímo v síti operátora. Během telefonního hovoru bude systém v reálném čase analyzovat hlas volajícího a rozpoznávat charakteristické znaky synteticky generované řeči.

Pokud AI vyhodnotí vysokou pravděpodobnost deepfake útoku, upozorní na to příjemce hovoru. Podle informací, které Vodafone na prezentaci zveřejnil, nebude útočník o detekci nijak informován a nebude vědět, že systém jeho podvod odhalil. V tuto chvíli však není jasné, jak vás coby uživatele systém upozorní; pravděpodobné půjde o krátké sdělení nebo jen zvukový signál „do sluchátka“.

Český startup místo ChatGPT

Technologie využívá umělou inteligenci k hledání signálů, které lidský sluch běžně nezachytí. „Je to něco, co vidí stroj, může to zprocesovat, ale my lidé ne,“ popsal princip fungování spoluzakladatel firmy Synhawk Matyáš Boháček. Právě tento pražský startup Synhawk, jehož výzkumný tým působí částečně v Praze a částečně v americkém San Franciscu, si Vodafone vybral jako klíčového partnera pro vývoj ochranného systému Verify.

Strůjci celého řešení – zakladatelé Synhawk Lukáš Forel a Matyáš Boháček
Strůjci celého řešení – zakladatelé Synhawk Lukáš Foral a Matyáš Boháček

Zakladatelé Matyáš Boháček a Lukáš Foral zdůrazňují, že firma nestaví na modelech třetích stran, jako jsou GPT, Gemini nebo Claude. Místo toho vyvíjí vlastní základové AI modely (foundation models) specializované přímo na rozpoznávání syntetického hlasu, deepfake videí a dalších forem digitálních manipulací. Jedním z hlavních cílů je minimalizovat počet falešných poplachů, aby systém neoznačoval běžnou komunikaci jako podvodnou.

Spolupráci s trojkou tuzemského operátorského trhu vývojáři ze Synhawk ladili zhruba rok. Další spolupráce v tomto ohledu komentovat nechtěli, potvrdili však, že jejich řešení je škálovatelné, takže se časem může podobná služba objevit i u dalších technologických gigantů, klidně u dalších operátorů.

Spuštění v září

Podle dat, která Vodafone během představení služby zveřejnil, se s deepfake obsahem už setkala přibližně čtvrtina lidí. Přibližně tři čtvrtiny těchto případů souvisely s finančními nebo bankovními podvody. Právě ztráta důvěry v digitální komunikaci je podle operátora jedním z hlavních důvodů, proč do podobných technologií investuje.

„Naším cílem je, aby zákazníci mohli znovu věřit tomu, co čtou, vidí a slyší. Aby se mohli znovu cítit bezpečně,“ uvedla viceprezidentka Vodafonu pro firemní zákazníky Veronika Brázdilová. Česká republika bude vůbec prvním trhem, na kterém se tato funkce v rámci Vodafone Group objeví, což nám potvrdila i generální ředitelka celé skupiny Margherita Della Valle.

Vodafone plánuje službu nabídnout nejen firemním zákazníkům a veřejným institucím, ale také běžným uživatelům. Mobilní aplikace Vodafone Verify má být dostupná během září, zatímco pokročilejší ochrana videokonferencí a telefonních hovorů bude přibývat postupně v dalších fázích projektu, pravděpodobně až v roce 2027.



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Zatím není jasné, jak plánuje operátor tyto kyberbezpečnostní prvky monetizovat. Aplikace bude dostupná všem, v rámci tarifu ale bude nutné mít funkci aktivovanou za měsíční poplatek několika desítek korun. Finální cenu služby pro zákazníky Vodafone zveřejní až na podzim. Vyloučeno není ani to, že by služba Verify byla součástí některých dražších tarifů.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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