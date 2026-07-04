Galaxy S26 s hodinkami a sluchátky za 1 korunu. Tohle je exkluzivní tip redakce

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- Vodafone na filmovém festivalu v Karlových Varech nabízí unikátní akci
- K nákupu vlajkového telefonu Samsung Galaxy S26 získáte příslušenství v hodnotě 18 tisíc korun
- Za zhruba 20 tisíc korun tak získáte telefon, chytré hodinky, sluchátka i lokátor SmartTag 2
Pokud se chystáte na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a zároveň pokukujete po novém telefonu Samsung, máme pro vás exkluzivní tip přímo z místa. Zastavte se v Happy Zóně operátora Vodafone, který zde u příležitosti 20 let partnerství s festivalem nabízí časově omezenou akci, díky které lze ke smartphonu z řady Galaxy S26 získat prémiové příslušenství prakticky zdarma.
Nový Samsung a k tomu příslušenství za korunu
Akce funguje velmi jednoduše. Stačí si během festivalu zakoupit libovolný model z řady Samsung Galaxy S26 a za symbolickou jednu korunu přihodit balíček příslušenství, jehož běžná hodnota přesahuje 18 tisíc korun.
Součástí balíčku jsou:
- Samsung Galaxy Watch 8 44 mm LTE (cena z e-shopu 11 601 Kč)
- Samsung Galaxy Buds 4 Pro (cena z e-shopu 6 177 Kč)
- Samsung Galaxy SmartTag 2 (cena z e-shopu 490 Kč)
Celková hodnota příslušenství tak činí přibližně 18 300 korun, přičemž zákazník za něj v rámci akce zaplatí pouze jednu korunu. Tím nabídka nekončí. Vodafone k nákupu telefonů Galaxy S26 přidává také několik dalších výhod. Zákazníci mohou využít podporu Samsung Premium Plus s přednostním servisem, získat výkupní bonus až 3 500 korun při odevzdání starého telefonu nebo uplatnit cashback 2 500 korun na chytré hodinky.
Akce se vztahuje na celou řadu Galaxy S26, takže není omezena pouze na základní model. Vybrat lze i vyšší variantu Galaxy S26 Ultra. Základní model Galaxy S26 vyjde na e-shopu operátora na 23 601 Kč, a vrcholný model Galaxy S26 Ultra vyjde na 27 677 Kč, ve všech případech hovoříme o základní 256GB variantě. I s výkupním bonusem vás tak nákup telefonu s příslušenstvím může vyjít jen na 20 tisíc korun.
Akce jen během festivalu
Speciální nabídka je dostupná výhradně ve Vodafone Happy zóně v Karlových Varech po dobu konání filmového festivalu; což je také jediný háček. Stejně jako v minulých letech ji nelze využít přes e-shop operátora a její platnost je omezena nejen termínem festivalu, ale také dostupnými skladovými zásobami.
Karlovarský filmový festival běží oficiálně od 3. do 11. července, ale je pravděpodobné, že ještě do skončení festivalu dojde k vyprodání skladových zásob přímo na místě. Operátor ve spolupráci se Samsungem pro letošní ročník filmového festivalu vyčlenil 100 kusů sady (vloni jich nabízel pouze 50), už během prvního dne si pro speciální nabídku přišli čtyři zákazníci.
Vodafone zatím nezveřejnil kompletní podmínky této akce, nicméně lze očekávat, že budou stejné jako vloni. Nabídka tedy platí pouze na místě, v Happy Zóně v Karlových Varech, každý zákazník může pořídit pouze jednu sadu telefonu s příslušenstvím. Na všechny produkty se vztahuje standardní 2letá záruka, přičemž reklamovat je v případě poničení můžete separátně i všechny najednou.