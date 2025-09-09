Další operátor nasadil umělou inteligenci. Že jde o AI influencerku poznáte jen stěží

- Německý Vodafone nasadil na svůj TikTok AI influencerku
- Podle svých slov pouze testuje nové technologie
- V Česku s umělou inteligencí nejvíce experimentuje operátor O2
Umělá inteligence je zřejmě všude kolem nás. Vloni britské O2 využilo této příležitosti a nasadilo AI nástroj, který se vydává za starou babičku a zdržuje podvodníky po telefonu, aby nevolali běžným lidem. Před pár dny podobný koncept převzalo i české O2. Nicméně Vodafone u našich západních sousedů jde ještě dál a pro komunikaci s veřejností na sociálních sítích si nechal vyrobit přímo AI ambasadorku.
Vodafone zkouší AI
Na TikTok profilu německého Vodafonu se tato postava objevuje minimálně ve třech spotech, na všech zatím divákům vysvětluje výhody gigabitového internetu na doma. Přitom se vždy přihlásí chytlavým pozdravem „Hey Leute“, tedy něco jako „Čau lidi“. Pohledná influencerka, vystupující v křiklavě červené mikině, je nade vší pochybnost AI generovaná, což prozrazují jak rysy ve tváři, tak nepřirozená struktura a pohyby vlasů.
@vodafonedeutschland
Jetzt Internet mit bis zu 1000 Mbit/s im Download für Dein Zuhause.
Operátor však žádný podobný projekt veřejně nepředstavil, dle jeho slov jde spíše o test. „Zkoušíme různé styly – umělá inteligence je dneska tak běžná, že ji zkoušíme i v reklamě,“ stojí v jednom komentáři adresovaném uživateli, který se štiplavě ptá „jestli si marketingový tým Vodafone vzal dovolenou“.
Možná právě kvůli tomu si pro tyto testovací účely vybral mladou platformu TikTok. Například na Instagramu nebo Facebooku podobné experimenty s umělou inteligencí zatím nenasadil. V Česku zatím podobné projekty Vodafone v plánu nemá, tedy alespoň podle oficiálních informací tiskového oddělení.
Nicméně mateřská firma Vodafone Group se sídlem v Londýně už vloni v prosinci publikovala 1minutovou televizní reklamu The Rythm Of Life, která ukazuje produkty operátora v akci a na pozadí hraje stejnojmenná skladba italské skupiny Corona. Celou reklamu si nechal Vodafone vygenerovat pomocí umělé inteligence od berlínského studia Lipstick. Je více než zřejmé, že podobných experimentálních projektů bude jen a jen přibývat.