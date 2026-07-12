Celodenní paměť do kapsy: jak fungují diktafony s umělou inteligencí

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- AI diktafon po schůzce připraví přepis, souhrn i seznam úkolů
- Zařízení pro celodenní nahrávání zachytí více drobných postřehů, zároveň ale zaznamenávají cizí rozhovory a zvuky bez užitečného kontextu
- Čeština v seznamu podporovaných jazyků nezaručuje správná jména, odborné termíny ani přesné rozdělení úkolů
- Pro několik porad měsíčně stačí telefon; samostatný rekordér se vyplatí až při pravidelném používání
Na poradě položíte telefon na stůl, spustíte nahrávání a po hodině chcete vědět, na čem jste se domluvili, kdo má co udělat a do kdy. U jedné ohraničené schůzky lze výsledek snadno zkontrolovat proti původnímu zvuku. Část nových zařízení ale slibuje víc: má poslouchat většinu dne a později připomenout rozhovor v kuchyňce, poznámku pronesenou cestou na oběd nebo jméno, které jste přeslechli.
V praxi se setkáte se dvěma odlišnými přístupy. Některá zařízení před schůzkou vědomě zapnete a po jejím konci dostanete zápis. Jiná průběžně zaznamenávají zvuk a pokoušejí se z něj sestavit osobní paměť. Rozdíl neurčuje velikost ani počet funkcí, ale to, kdy a jak dlouho nahrávají.
Jedna schůzka má začátek, konec a jasný účel
Plaud NotePin a soundcore Work mají blíž k modernímu diktafonu než k digitální paměti. Plaud vedle nositelného NotePinu nabízí také ploché modely Note a Note Pro, které lze magneticky připevnit k telefonu a nahrávat s nimi hovory i osobní schůzky. Note Pro mezi oběma režimy přepíná automaticky. Záznam spustíte tlačítkem, aplikace jej přepíše, pokusí se rozlišit mluvčí a připraví souhrn nebo seznam úkolů.
Nákupem zařízení ale výdaje nekončí. Platíte hlavně za přepis, práci s mluvčími, šablony zápisů a jazykový model, který z rozhovoru vytáhne rozhodnutí. Plaud zahrnuje 300 minut přepisu měsíčně zdarma. Tarif s 1 200 minutami vychází při roční platbě přibližně na 230 Kč měsíčně, neomezená varianta asi na 470 Kč. Kdo nahrává jednu přednášku nebo rozhovor za měsíc, může se vejít do základu. Několik hodin porad týdně už základní limit překročí a používání prodraží.
Celodenní paměť musí třídit i cizí rozhovory
K celodennímu záznamu míří Bee od Amazonu. Nosí se jako náramek nebo klip a uživatel jej může nechat zachycovat delší úseky dne. Služba z přepisů sestavuje souhrny, připomínky a opakující se témata. Amazon uvádí, že zvuk zpracovává průběžně a původní nahrávku neukládá. Přepisy a souhrny však zůstávají, dokud je uživatel nesmaže. Bee se navíc zatím oficiálně prodává jen v USA.
Do stejné skupiny patřil Limitless Pendant, který výrobce popisoval jako osobní záznam celého dne. Po převzetí Metou se však přestal prodávat novým zákazníkům a od prosince 2025 služba není dostupná v Evropské unii. Pro českého zákazníka tak dnes slouží spíš jako varování, že hardware závislý na cloudové službě může o svou hlavní funkci přijít rozhodnutím provozovatele.
Odhadnout smysl hodinové porady je snazší než utřídit osm hodin náhodných vět. Celodenní přívěsek zaslechne telefonát spolucestujícího, rozhovor kolegů, televizi i podcast puštěný v místnosti. Potom musí určit, kdo mluvil, zda se výrok týkal majitele a jestli šlo o domluvený úkol, vtip nebo zvuk z okolí. Zachytí víc drobných postřehů, ale také vyrobí víc odpadu.
Telefon nahraje poradu také, ne vždy ji však přepíše česky
Největším těchto specializovaných zařízení je smartphone. Telefon už máte, umí pořídit kvalitní záznam a soubor lze poslat do přepisovací služby. Samostatný rekordér přidává hlavně rychlejší spuštění a vlastní baterii. Nemusíte odemykat smartphone, hledat aplikaci ani řešit, zda nahrávání nepřeruší příchozí hovor.
Samostatné zařízení přesto nemusí nahrát poradu lépe. Klip na hrudi dobře zachytí majitele, zatímco telefon položený uprostřed stolu může lépe slyšet ostatní. Údaj výrobce o dosahu mikrofonu proto nenahradí test ve skutečné zasedací místnosti.
Vestavěné aplikace mají v češtině různá omezení. Diktafon na iPhonu umí na podporovaných modelech přepisovat během nahrávání, češtinu však Apple v této aplikaci nepodporuje. Diktafon v telefonech Pixel dovoluje češtinu zvolit při dodatečném přepisu uloženého záznamu, nikoli při živém přepisu. Ani vestavěný AI souhrn v Pixelu češtinu nepodporuje.
Plaud češtinu ve svém seznamu 112 podporovaných jazyků uvádí. Samotná přítomnost češtiny v seznamu ale o kvalitě přepisu nic neříká. V reálné poradě zazní příjmení, názvy firem i anglické termíny vyslovované po česku a lidé se navzájem překřikují. Víc proto napoví nezávislý test s češtinou, několika mluvčími a běžným kancelářským hlukem než vysoké číslo na produktové stránce.
Přesvědčivý souhrn může popsat událost, která se nestala
Přepis převádí zvuk na text. Při tvorbě souhrnu už jazykový model vybírá, co bylo důležité, spojuje výroky a odhaduje jejich význam. Chyba proto nemusí vypadat jako překlep. Model může vynechat podmínku „pokud klient schválí rozpočet“, přiřadit úkol špatnému člověku nebo proměnit neurčitý návrh v hotové rozhodnutí.
Dobře to ukázala měsíční zkušenost The Verge s Bee. Zařízení správně zachytilo část pracovní prezentace, ale spletlo název produktu. Jindy připsalo autorce rozhovor cizích lidí v autobuse a vytvořilo naléhavý úkol týkající se pacienta, kterého vůbec neznala. Bee také zaměňovalo skutečné hovory za televizi, hudbu nebo podcasty. Test vznikl před začleněním služby do Amazonu, takže nemusí přesně odpovídat dnešnímu softwaru. Slabinu celodenního sběru ale vystihuje přesně.
U běžného pracovního zápisu se chyba dá ještě opravit. U částky, citace, smluvní podmínky nebo lékařského pokynu už může být problém vážnější. Rekordéry, které uchovávají původní zvuk, dovolí spornou větu znovu poslechnout. U Bee taková kontrola možná není, protože služba zvuk neukládá. Přepis ani souhrn proto nelze brát jako samostatný důkaz toho, co na schůzce zaznělo.
U mikrofonu na oblečení se na upozornění snadno zapomíná
Ostatní by před spuštěním rekordéru měli vědět, že se nahrává a k čemu bude záznam sloužit. V praxi se na takové upozornění snadno zapomene, zvlášť u malého přívěsku připnutého na oblečení. Signalizační dioda sama nestačí: člověk na druhé straně stolu nemusí poznat, co malé světlo znamená, ani vědět, že jeho slova později zpracuje jazykový model.
Zkontrolujte také celý tok dat. Plaud uvádí, že bez zapnuté funkce Private Cloud Sync po zpracování nenechává nahrávky, přepisy a souhrny na svých serverech. Se synchronizací je ukládá šifrovaně do cloudu, dokud je uživatel výslovně nesmaže. Při vytváření AI výstupu navíc mohou data projít službou externího poskytovatele modelu. Ani služba, která zvuk neukládá, tím sama soukromí nevyřeší: prohledávatelný přepis může být stejně citlivý jako nahrávka.
Pro většinu lidí je proto rozumnější ohraničený záznam než digitální kronika dne. Nejdřív několik týdnů nahrávejte porady telefonem a ověřte si kvalitu rozpoznávání češtiny, rozlišování mluvčích i to, zda se k přepisům skutečně vracíte. Pokud každý týden zpracováváte několik hodin zvuku nebo vás vytahování telefonu pravidelně ruší, samostatný diktafon může práci znatelně usnadnit. Kvůli jedné zapomenuté větě ale mikrofon nemusí poslouchat celý váš život.