Čekali jste příští rok nový vzhled? Zklameme vás, design iPhone 18 Pro se nezmění

- iPhony 18 Pro nejspíše žádná velká designová změna nečeká
- Zájemci o základní iPhone 18 si nejspíše počkají o něco déle
- Apple stále počítá i s levnějším modelem iPhone 18e
Ještě před oficiálním představením iPhonů z řady 17 budil design vybavenějších Pro modelů poměrně velké kontroverze. Větší fotomodul, záda ze dvou materiálů a ústup od titanu nesou někteří zákazníci poměrně těžce. Ať už se vám nový vzhled iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max líbí nebo ne, nejspíše si na něj budete muset zvyknout. Podle informací známého leakera Digital Chat Station, které publikoval ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo, se ho totiž Apple jen tak nevzdá.
iPhone 18 Pro bez větších změn, iPhone 18 s mírným zpožděním
Jak je totiž u Applu zvykem, zvolený designový jazyk tady s námi nejspíše nějakou tu dobu zůstane. Dle Digital Chat Station má jeden z prvních prototypů iPhonu 18 Pro stále stejný fotomodul a rozložení jednotlivých fotoaparátů. Zadní skleněná plocha je údajně o něco více průhlednější, nicméně stále se jedná o informace vztahující se k velmi rannému prototypu a do vydání, které se uskuteční až za rok, se může ještě leccos změnit.
Podle dostupných informací by telefon mohl být vybaven výparníkovou komorou z nerezové oceli. Velikost displeje u Pro modelů by měla zůstat nezměněna – iPhone 18 Pro by tedy měl mít 6,3palcový displej a model 18 Pro Max 6,9palcový displej.
Zajímavostí je, že se Digital Chat Station zmiňuje o tom, že by základní iPhone 18 mohl příjít později, pravděpodobně až někdy v roce 2027. To koresponduje s předchozími informacemi o tom, že se gigant z Cupertina chystá rozdělit představení iPhonů na dva termíny. Pozdější představení by dávalo smysl i s ohledem na to, že letošní iPhone 17 nabízí jen minimum kompromisů.
Společně s ním by se měl objevit také iPhone 18e, se kterým Apple podle všeho stále počítá. Ten už sice nepatří mezi cenově dostupnou vstupenku do světa Applu, avšak stále se jedná o poměrně levný iPhone, který nemá mnoho kompromisů. Závěrem musíme opět připomenout, že od představení nás dělí víceméně rok a do té doby se ještě plány společnosti Apple mohou nejednou změnit.