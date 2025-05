Čekají nás výrazné designové změny? Takto má vypadat Xiaomi 16!

Na internet unikla podoba chystaného smartphonu Xiaomi 16

Design se oproti loňsku téměř nezmění

Telefon si má zachovat kompaktní rozměry a královskou výbavu

Společnost Qualcomm včera oznámila netradičně brzký termín konání letošního ročníku Snapdragon Summitu, na kterém bude s největší pravděpodobností odhalen příští vlajkový čipset pro smartphony Snapdragon 8 Elite 2. Vůbec prvním telefonem s tímto čipsetem má být Xiaomi 16 – jeho premiéra zřejmě proběhne krátce po Snapdragon Summitu, možná už v září. Informátor Majin Bu získal přístup k 3D CAD renderu, který podobu chystaného telefonu odhaluje.

Xiaomi 16: kompakt s výtečnou výbavou

Xiaomi 16 bude dle všeho drobnější telefon – přesné rozměry sice neznáme, ale víme, že úhlopříčka displeje se má pohybovat mezi 6,32 a 6,36″, bude tedy podobná jako u loňského modelu. Částečně podobný bude i design – telefon si má ponechat čtvercový modul fotoaparátu v levém horním rohu zad, jeho součástí budou opět tři čočky.

Zajímavá je nicméně plocha pod fotoaparáty, podle renderu by mohla být vyvedena z odlišného materiálu, anebo alespoň jinak barevně. Teoreticky by se mohlo jednat o skleněnou plošku zasazenou do kovového šasi – díky tomu by mohl být telefon robustní, a stále by si mohl zachovat podporu bezdrátového nabíjení. Z renderu je rovněž patrné umístění LED blesku, ovládacích tlačítek, šuplíku na SIM kartu a nabíjecího USB-C portu – v tomto případě nás ale zjevně žádné překvapení nečeká.

Xiaomi 16 má pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, spekuluje se rovněž o dalších parametrech. Hlavní fotoaparát má být například složen ze tří 50Mpx kamer pro pořizování klasických, širokoúhlých a přiblížených snímků – o jeho ladění se opět postará společnost Leica. Hovoří se rovněž o velké baterii s kapacitou 6 800 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení. Celý telefon má splňovat odolnostní krytí IP69, tudíž se nezalekne ani horné nebo stříkající vody.

Xiaomi 16 by měl být představen společně s vybavenějším sourozencem Xiaomi 16 Pro s větším 6,85″ displejem. Oba telefony má pohánět nejnovější systém Android 16 s nadstavbou HyperOS 3.0.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.