BYD v plamenech: řidička z elektromobilu sotva stihla uniknout

- Elektromobil čínské značky BYD skončil v plamenech
- Na vině tentokrát nebyla závada samotného vozidla
- Řidičce, ani nikomu v okolí, se naštěstí nic nestalo
Elektromobily plní stránky zpravodajských webů často dvěma způsoby – ten první je vesměs pozitivní óda na pokročilé technologie a efektivní jízdu, ten druhý naopak zmiňuje rizika a nehody, především ty zahrnující vznícení vozidla. Ponechme stranou skutečnost, že vozidla se spalovacími motory hoří mnohem častěji a jejich hašení také není žádný med, přeci jen když vzplane elektromobil, jde o vodu na mlýn zarytým petrolheadům. Zatímco u spalovacích vozidel je nejčastěji o závadu na elektroinstalaci především u starších aut, elektromobily jsou novější a vzhledem k jejich technologickým vychytávkám může být opuštění vozidla v případě krize o poznání složitější.
Elektromobil se proměnil v ohnivé peklo
Velkou pozornost nyní vzbudil stříbrný elektrický sedan BYD Seal, který náhle vzplanul na hongkongské silnici Tuen Mun Road, což způsobilo zastavení dopravy v blízkosti rušné křižovatky. Předběžné výsledky technické prohlídky provedené v servisním středisku BYD naznačují, že samotné vozidlo nebylo zdrojem požáru. Podle vyšetřování byl požár způsoben externí powerbankou, která byla ponechána na sedadle spolujezdce. Vyšetřovatelé se domnívají, že v zařízení došlo ke zkratu nebo k tepelné nekontrolovatelné reakci, která následně zapálila materiály uvnitř kabiny.
Čínský gigant v oblasti elektromobilů vydal oficiální prohlášení, ve kterém zdůraznil, že vnitřní systémy elektrického sedanu fungovaly normálně a že ani baterie, ani vysokonapěťová architektura nehrály žádnou roli při počátečním vznícení. Vyšetřovatelé také zjistili, že hlavní bateriový systém vozidla nebyl požárem poškozen. Kontrola potvrdila, že bateriový modul Blade Battery a integrovaná konstrukce podvozku zůstaly během celé nehody nepoškozené. Ačkoli teplota uvnitř kabiny stoupla natolik, že se roztavily plastové části interiéru a rozbily nebo změkly skleněné komponenty, samotné bateriové články nevykazovaly žádné známky tepelného rozpadu nebo vnitřního selhání, uvedla agentura CarNewsChina.
Nepřehlédněte
Elektromobil s dojezdem přes 1 000 km: Luxusní BYD dostane jako první zcela novou baterii
Na hongkongském trhu konkuruje model BYD Seal (odhadovaný počet dodávek v roce 2025 je 4 200 kusů) přímo modelu Tesla Model 3 (odhadovaný počet dodávek je 5 800 kusů). Obě vozidla mají 5hvězdičkové bezpečnostní hodnocení Euro NCAP, ale využívají odlišné konstrukční přístupy. Baterie LFP Blade modelu Seal je uváděna na trh s důrazem na tepelnou stabilitu, zatímco Tesla využívá kombinaci článků LFP a NMC s vysokým obsahem niklu v závislosti na výbavě.