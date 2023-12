Budoucí Apple Watch Ultra čeká znatelné vylepšení displeje. Hned to ale nebude

Hodinky Apple Watch Ultra by se v budoucnu měly dočkat microLED obrazovky

Apple údajně plánuje její zvětšení ze současných 1,93″ na 2,12″

Zatím se zdá, že tato změna se odehraje v roce 2026

Letos v září Apple představil nejen nové iPhony, ale i dvoje nové hodinky. Vrcholné Apple Watch Series 2 přinesly oproti první generaci pouze hrstku drobných vylepšení – výkonnější čipset, svítivější displej a větší výdrž na jedno nabití. Pro budoucí generace Apple Watch Ultra v Cupertinu chystají viditelnější změnu.

Větší displej typu microLED

Server TrendForce získal od dodavatelských řetězců informaci o tom, že Apple bude chtít v budoucnu snižovat svoji závislost na OLED displejích od Samsungu, což má v případě hodinek Watch Ultra znamenat jednu zásadní změnu. Jedna z příštích generací těchto hodinek by měla dostat obrazovku typu microLED, o jejíž výrobu se mají podělit společnosti OSRAM a LG Display.

Odlišná technologie nemá být v případě displeje jedinou změnou, Apple si údajně pohrává i se zvětšením obrazovky ze současných 1,93″ na 2,12″, tedy přibližně o 10 procent. Kvůli nárůstu obrazovky patrně naroste celé pouzdro hodinek, neboť rámečky okolo displeje již příliš zmenšovat nelze.

Apple na technologii microLED pracuje již spoustu let, poprvé ji nasadil do tabletů iPad Pro, postupně by ji chtěl použít i u iPhonů nebo počítačů Mac. K tomuto přechodu ale pravděpodobně povede ještě dlouhá cesta, například u MacBooků se máme nejprve dočkat nasazení OLED panelů, a teprve poté technologie microLED.

MicroLED obrazovky mají oproti OLED panelům několik výhod, především vyšší jas, lepší reprodukci barev, širší dynamický rozsah, odolnost vůči vypalování a delší životnost. Nevýhodou je naopak složitější výrobní proces, který se projevuje ve vyšší ceně. Výrobní náklady displeje by v případě Apple Watch Ultra mohly být dvoj až trojnásobné, TrendForce hovoří o částce 120 dolarů (asi 2 700 korun).

Nejdříve v roce 2026

A kdy se nových Apple Watch Ultra s větší microLED obrazovkou dočkáme? V tuto chvíli můžete zavřít peněženku, neboť podle TrendForce je cílový rok 2026, i když původní plán počítal s lety 2024 nebo 2025. Vývoj menšího microLED panelu zřejmě nejde tak hladce, jak si v Applu představovali. Do roku 2026 se tak nepochybně dočkáme ještě minimálně jedné generace Apple Watch Ultra s OLED obrazovkou.