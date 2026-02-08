Budou nás operovat stroje? Čínský robot šokoval svět neuvěřitelnou přesností

- Segment robotiky zažívá v poslední době obrovský rozmach
- Technologické firmy se předbíhají, která vytvoří více realisticky působícího robota
- V Číně vyvinuli speciální robotický systém určený pro náročné chirurgické operace
Segment robotiky se dostává výrazně do popředí a od jednoduchých robotických domácích mazlíčků se pomalu posunujeme k robotům, kteří by nám mohli být nápomocní například v domácnosti. Jeden z oborů, kde by mohli roboti kvůli svým schopnostem hrát první housle, je určitě chirurgie, a to nyní dokázal robotický systém z Číny.
Roboti coby budoucnost chirurgie?
Roboti se samozřejmě při operacích a různých lékařských zákrocích již používají, ale nejedná se o plně autonomní systémy a ovládá je chirurg. V Číně ale nyní vědci dosáhli významného pokroku, když vyvinuli autonomní robotický systém, který zvládá nesmírně těžké chirurgické úkony a co víc, je v nich lepší a přesnější než samotní operatéři.
Své schopnosti prezentoval rovnou na jednom z nejnáročnějších chirurgických úkonů vůbec, operaci oka. Ta je notoricky obtížná hlavně kvůli velikosti, respektive malým rozměrům orgánu a také velkému množství měkké tkáně, která se může velmi snadno poškodit a dokonalá přesnost všech úkonů je při úspěšné operaci zcela nezbytná.
Testování proběhlo úspěšně
Tento robotický systém zkonstruovali vědci z institutu China Academy of Sciences Institute of Automation (CASIA) a jeho hlavní předností je dokonalá přesnost, díky které může provádět náročné úkony v podobě subretinálních a intravaskulárních injekcí. Ty jsou klíčové pro léčbu závažných onemocnění oční sítnice a bez nich není možné operace realizovat.
Robot používá k přesné navigaci v očním aparátu speciální algoritmy pro 3D prostorové vnímání a řízení trajektorie. Díky tomu umí dosáhnout dokonale přesné polohy a stabilního pohybu v rámci jemných struktur vnitřního oka. Úspěšné testování tohoto systému proběhlo na umělých očích, ale i na zvířecích subjektech (živých i ex vivo) a robot zvládl aplikovat injekce se 100% úspěšností.
Robot přesnější chirurgových rukou
Výsledky praktických testů byly výborné – systém snížil chyby v polohování o téměř 80 % v porovnání s manuální chirurgií a o 55 % v porovnání s robotem ovládaným operatérem. Tento systém by mohl zlepšit chirurgickou konzistenci i bezpečnost, zkrátit dobu školení chirurgů a umožnit složité oční operace v odlehlých oblastech nebo extrémních prostředích.