TOPlist

Budou nás operovat stroje? Čínský robot šokoval svět neuvěřitelnou přesností

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 2. 13:00
0
Humanoidní robot na operačním sále v roli doktora (ilustrační obrázek)
  • Segment robotiky zažívá v poslední době obrovský rozmach
  • Technologické firmy se předbíhají, která vytvoří více realisticky působícího robota
  • V Číně vyvinuli speciální robotický systém určený pro náročné chirurgické operace

Segment robotiky se dostává výrazně do popředí a od jednoduchých robotických domácích mazlíčků se pomalu posunujeme k robotům, kteří by nám mohli být nápomocní například v domácnosti. Jeden z oborů, kde by mohli roboti kvůli svým schopnostem hrát první housle, je určitě chirurgie, a to nyní dokázal robotický systém z Číny.

Roboti coby budoucnost chirurgie?

Roboti se samozřejmě při operacích a různých lékařských zákrocích již používají, ale nejedná se o plně autonomní systémy a ovládá je chirurg. V Číně ale nyní vědci dosáhli významného pokroku, když vyvinuli autonomní robotický systém, který zvládá nesmírně těžké chirurgické úkony a co víc, je v nich lepší a přesnější než samotní operatéři.

Ilustrační obrázek robota operujícího oko
Ilustrační obrázek robota operujícího oko

Své schopnosti prezentoval rovnou na jednom z nejnáročnějších chirurgických úkonů vůbec, operaci oka. Ta je notoricky obtížná hlavně kvůli velikosti, respektive malým rozměrům orgánu a také velkému množství měkké tkáně, která se může velmi snadno poškodit a dokonalá přesnost všech úkonů je při úspěšné operaci zcela nezbytná.

Testování proběhlo úspěšně

Tento robotický systém zkonstruovali vědci z institutu China Academy of Sciences Institute of Automation (CASIA) a jeho hlavní předností je dokonalá přesnost, díky které může provádět náročné úkony v podobě subretinálních a intravaskulárních injekcí. Ty jsou klíčové pro léčbu závažných onemocnění oční sítnice a bez nich není možné operace realizovat.



Robot Midea Miro U



Nepřehlédněte

Dvě nestačí! Čína odhalila robota, který má šest rukou. Nahradí pracovníky v továrnách

Robot používá k přesné navigaci v očním aparátu speciální algoritmy pro 3D prostorové vnímání a řízení trajektorie. Díky tomu umí dosáhnout dokonale přesné polohy a stabilního pohybu v rámci jemných struktur vnitřního oka. Úspěšné testování tohoto systému proběhlo na umělých očích, ale i na zvířecích subjektech (živých i ex vivo) a robot zvládl aplikovat injekce se 100% úspěšností.

Robot přesnější chirurgových rukou

Výsledky praktických testů byly výborné – systém snížil chyby v polohování o téměř 80 % v porovnání s manuální chirurgií a o 55 % v porovnání s robotem ovládaným operatérem. Tento systém by mohl zlepšit chirurgickou konzistenci i bezpečnost, zkrátit dobu školení chirurgů a umožnit složité oční operace v odlehlých oblastech nebo extrémních prostředích.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Vivo X300 Pro a iPhone 17 Pro Max
Nejlepší proti nejlepšímu? Porovnali jsme fotoaparáty Vivo X300 Pro vs. iPhone 17 Pro
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:00
14
Skládací iPhone Fold, ilustrační
Ohebný iPhone má mít eso v rukávu, Apple vsadí na rekordní odolnost displeje
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:00
4

Kapitoly článku