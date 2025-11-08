Bude Musk prvním bilionářem? Tesla mu schválila pohádkovou odměnu, která snad ani nejde utratit

- Slovní spojení miliardář Elon Musk bude možná brzy již historií
Kdo měl někdy příležitost řídit byť jen malý tým, jistě mi dá za pravdu, že nejde o jednoduchý úkol. O to těžší je to v případě, když vedete nadnárodní společnost s tisícovkami zaměstnanců a zodpovědností nejen za jejich práci, ale také za vytváření adekvátní hodnoty pro akcionáře. Není proto divu, že za takto náročnou práci byste chtěli dostat adekvátně zaplaceno. Kolik byste si ale vyplatili ve chvíli, kdybyste řídili světoznámou automobilku Tesla, která de facto vede revoluci v elektromobilech? Na to jsme nyní dostali odpověď.
Historická odměna pro Elona Muska
Akcionáři Tesly ve čtvrtek hlasovali pro schválení dechberoucí odměny pro Elona Muska, a to v rámci snahy udržet kontroverzního generálního ředitele ve vedení v době velkých změn, kterými automobilka prochází. Pro návrh hlasovalo více než 75 procent akcionářů, tedy valná většina. Hlasování nejen potvrdilo Muskův velký vliv nad jeho společností vyrábějící elektromobily, ale zároveň mu přináší nejvyšší odměnu v historii. Musk vystoupil na valné hromadě akcionářů v Austinu za skandování svého jména a v doprovodu tančících robotů Optimus. „To, do čeho se chystáme pustit, není jen nová kapitola budoucnosti Tesly, ale zcela nová kniha,“ řekl Musk.
Navrhovaný platový balíček, který předložila správní rada loni v září, by Muskovi přinesl více než 423 milionů akcií, čímž by se jeho podíl zvýšil z aktuálních 15 % na přibližně 25 %. Aby Musk obdržel plnou výši této odměny, bude muset dosáhnout řady milníků, včetně zvýšení tržní kapitalizace Tesly z aktuálních 1,5 bilionu dolarů na 8,5 bilionu dolarů za 10 let. Musk musí také uvést do provozu milion robotických taxi a prodat dalších 12 milionů automobilů, 10 milionů předplatných služby Full Self-Driving a milion humanoidních robotů.
Proti návrhu vystoupili někteří významní akcionáři, jako kupříkladu investiční banka Norges Bank nebo některé penzijní fondy. Celý tento balíček může totiž teoreticky mít hodnotu až jednoho bilionu dolarů, tedy více než 20 bilionů korun. Zda Musk dokáže dosáhnout těchto odvážných cílů stanovených v platovém balíčku a dosáhnout na jeho plné vyplacení je nicméně otázkou vzhledem k tomu, že se jeho přístup k plnění finančních cílů v poslední době velmi proměnil.
Co všechno byste si za tuto částku mohli koupit?
- Globální dopravní impérium: stovky moderních letadel, desítky letištních terminálů, vlastní vysokorychlostní železnice napříč kontinenty a lodní flotila, která by mohla konkurovat společnostem jako DHL nebo Maersk.
- Síť budoucích měst: desítky ekologických a technologicky soběstačných „smart cities“ po celém světě, každé pro statisíce obyvatel, napájené z obnovitelných zdrojů a s dopravou i zdravotní péčí zdarma.
- Luxusní impérium snů: nákup nejdražších mrakodrapů v New Yorku, Londýně a Dubaji, k tomu vlastní sportovní týmy z Premier League, NBA i Formule 1, flotila megajachet a business jetů, a navrch několik soukromých ostrovů na Havaji přestavěných na exkluzivní resorty pro přátele a rodinu.
- Vesmírný program na klíč: kompletní infrastruktura pro starty raket, konstelace satelitů, orbitální hotel, lunární základna a turistické lety k Měsíci pod vlastní značkou, konkurující SpaceX.
- Planeta v lepší verzi: obří nadace, která by mohla vymýtit několik nemocí, zajistit pitnou vodu v rozvojových zemích, vysadit miliardy stromů a financovat školství i vědu v měřítku, které by změnilo život celých generací.
Web CNN spočítal, že by si Elon Musk za tuto sumu mohl koupit všechny domy na Havaji, případně celou společnost Coca-Cola s tím, že by ještě každý obyvatel na planetě dostal 12 plechovek nápoje. Kdyby Musk utrácel každou sekundu 40 dolarů, trvalo by mu více než 792 let, než by mu došly peníze. A jak jste na tom vy, co byste s takovou částkou udělali?