Brýle, sponka a kapesní AI: šéf OpenAI loví u Applu a rozjíždí velkou hardwarovou jízdu

- OpenAI má mít kontrakt s partnery Applu o dodávkách komponent pro chystaná zařízení
- Kromě reproduktoru firma zvažuje brýle, digitální diktafon a „pin“, s uvedením prvních produktů počítá nejdříve koncem příštího roku
- Společnost údajně láká i zaměstnance Applu, hardware vede bývalý šéf produktového designu Applu Tang Tan
OpenAI podle zdrojů webu The Information připravuje vlastní řadu zařízení s umělou inteligencí, přičemž prvním produktem má být chytrý reproduktor bez displeje. Firma už má mít uzavřenou smlouvu s výrobcem Luxshare a oslovila prý také Goertek, aby zajistila dodávky reproduktorových modulů a dalších komponent.
První kusy možná už příští rok
První modely se podle zdrojů s přímou znalostí plánů dostanou na trh nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. Hardwarové snahy vychází z partnerství OpenAI s bývalým hlavním designérem Applu Jonym Ivem. Šéf OpenAI Sam Altman v květnu naznačil, že z této spolupráce vzejde celá „rodina zařízení“.
První má být údajně kapesní, kontextově vnímavé a bez displeje. To koresponduje s aktuálními úniky o reproduktoru bez obrazovky a naznačuje zaměření na hlasové a kontextové ovládání místo klasické obrazovky.
Vedle reproduktoru OpenAI interně zvažuje i další formáty: chytré brýle, digitální hlasový rekordér a nositelný „pin“ (pravděpodobně něco ve stylu zařízení jako je Plaud Pin, který si můžete prohlédnout na fotografiích níže). Altman dříve uvedl, že prvním zařízením brýle nebudou, současné informace ale naznačují, že mohou následovat krátce po debutu prvního zařízení.
Směrem k Applu
Překvapivý je zejména onen „pin“, protože Ive se dříve stavěl skepticky k nositelným zařízením na těle a celkem oprávněně kritizoval projekt Humane AI Pin. Ten byl sice zajímavý na papíře, ale v praxi to moc dobře nedopadlo.
Podle serveru The Information začalo OpenAI napojovat své plány na dodavatelský řetězec Applu v Číně. Luxshare je klíčovým montážním partnerem iPhonů a AirPodů, zatímco Goertek se podílí na výrobě AirPodů, HomePodů a Apple Watch. Apple měl dokonce minulý měsíc zrušit setkání svých výrobních a dodavatelských týmů v Číně, aby klíčové manažery udržel v USA v době, kdy podle zdroje hrozily odchody k OpenAI.
Od oznámení spolupráce s Ivem se také zvýšil odliv zaměstnanců Applu směrem k OpenAI, především z oblastí spotřebitelského hardwaru. Nově jmenovaný hardwarový šéf OpenAI Tang Tan, dříve vedoucí produktového designu v Applu, má podle informovaného zdroje lákat posily příslibem výrazně menší byrokracie a větší mezioborové spolupráce.
Oficiálně zatím nic nebylo potvrzeno
Všechno výše uvedené ale vychází pouze z neoficiálních a nejmenovaných zdrojů, nemluvě o tom, že i kdyby to byla všechno pravda, může se to změnit. Do konce příštího roku nebo začátku roku 2027 je pořád dost času na úpravy v podstatě jakýchkoliv plánů, i těch hardwarových. A těžko si představit, že první zařízení bude cenově dokonale dostupné (tzn. velmi levné) a vyráběné hned za rok po stovkách milionech kusů a distribuované celosvětově. Pravděpodobně se tady bude začínat postupně, pozvolna a v menších dávkách.
Ostatně i první iPhone šel na trh v roce svého uvedení „pouze“ zhruba s jedním milionem kusů, respektive během prvního roku na trhu prodal Apple něco kolem 1,3 milionu kusů iPhonů. A pokud si to dobře pamatujete, v Česku a nejen tady se první iPhone oficiálně vůbec neprodával. K nám se iPhone dostal až o dva roky později s modelem 3G.