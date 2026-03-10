Březnové pecky na Oneplay: tyhle novinky rozhodně nesmíte minout

- Na platformu Oneplay v březnu dorazí hned několik nových filmů či televizních projektů
- Najde se tu něco pro fanoušky superhrdinů, ale také pro milovníky sportu, fotbalu zvláště
- Příznivce největšího českého fotbalového klubu nalákáme na životopisný film Řepka: Hříšník
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky budete moci zhlédnout v březnu?
Buldok z Poděbrad
- Datum premiéry: 1. března 2026
- Hrají: Sabina Remundová, Marek Adamczyk, Jakub Burýšek, Ondřej Kokorský, Jakub Albrecht
Český televizní divák nemá velké nároky – potřebuje hlavně (aspoň trochu) dobrou kriminálku. Televize Nova vytáhla zkraje března novou krimi na pomezí komedie Buldok z Poděbrad (48 % na ČSFD po prvních dvou epizodách). V hlavních rolích se objeví Sabina Remundová coby svérázná, lásku hledající policistka Radka a její pedantský nadřízení Cyril, kterého hraje Marek Adamczyk.
Pod tímto projektem je kromě Tomáše Chvály (Láska v čase korony, Místo zločinu Zlín) podepsaný novácký televizní mág Tomáš Baldýnský. Ten stál za více či méně úspěšnými projekty Gympl s (r)učením omezeným a Helena, především ale napsal satirický seriál Kosmo pro Českou televizi a stál v čele tvůrčího týmu pro geniální sitcom Comeback. Buldok z Poděbrad vychází každou neděli na stanici TV Nova, jeden je vždy s předstihem dostupný na Oneplay. První řada zatím slibuje 8 hodinových epizod.
Pád domu Kollerů
- Datum premiéry: 13. března 2026
- Hrají: Božidara Turzonovová, Tereza Volánková, David Matásek, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Ondřej Sokol, Klára Melíšková
Rodinný seriál Pád domu Kollerů je českou variací na mnohokrát zpracované téma E. A. Poea Pád domu Usherů. Seriál sleduje svobodnou matku Vendy, která se po sérii nezdarů vrací do domu svého dětství, kde musí znovu žít s výstřední a rozhádanou rodinou pod jednou střechou. V chaotické domácnosti, kde se střetávají tři generace i odlišné pohledy na život, se každodenní soužití mění v komickou zkoušku nervů, vztahů a rodinných tajemství.
Téma jako takové, mnohokrát ohrané, náročnějšího diváka nezaujme. Stojí však za zmínku, že na tvorbě se coby režisér měrou vrchovatou podílel jeden z nejlépe hodnocených českých režisérů, Jan Hřebejk. Ten stojí za filmy jako Pupendo, Horem pádem, Pelíšky nebo Kawasakiho růže, jeho film Musíme si pomáhat z roku 2000 byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Exkluzivně pro Oneplay je v tuto chvíli v plánu 7 cca hodinových epizod.
Řepka: Hříšník
- Datum premiéry: 19. března 2026
- Účinkují: Tomáš Řepka
Dokument Řepka: Hříšník (50 % na ČSFD) sleduje životní dráhu jednoho z nejvýraznějších a zároveň nejkontroverznějších českých fotbalistů posledních dekád, Tomáše Řepky. Film je vystavěný chronologicky a vedle sportovních úspěchů mapuje i jeho výbušnou povahu, mediální kauzy, osobní pády a pobyt ve vězení, přičemž velký prostor dostává přímo Řepkův vlastní pohled na celý příběh.
Snímek podle recenzí zaujme syrovostí, emotivností i technickým zpracováním, zároveň ale vyvolává otázky ohledně objektivity, protože výrazně stojí na verzi hlavního aktéra a místy působí spíš jako stylizovaná sebevýpověď než plně vyvážený portrét. Kritici oceňují silné momenty i otevřenost, část z nich však upozorňuje, že zejména linka soukromého života a vztahu s Kateřinou Kristelovou může působit křečovitě a oslabuje celkový dojem filmu.
Wonder Woman
- Datum premiéry: 28. března 2026
- Hrají: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, Connie Nielsen
Wonder Woman (70 % na ČSFD) z roku 2017 představuje původní příběh Diany, amazonské princezny, která opouští izolovaný ostrov Themyscira a vstupuje do světa lidí uprostřed první světové války. Film staví na kombinaci hrdinského originu, válečného dobrodružství a lehce romantické linky, přičemž velkou devizou je charismatická Gal Gadot v hlavní roli a fungující chemie s Chrisem Pinem. Film režírovala Patty Jenkins, autorka oscarové Zrůdy z roku 2003.
Snímek byl v době uvedení přijímán jako jeden z nejpovedenějších filmů tehdejšího DC univerza, protože oproti předchozím titulům působil přístupněji, emotivněji a víc stál na postavách než na pouhé spektakulární akci. Recenze často chválily energii, humor, vývoj hlavní hrdinky i některé výrazné akční scény, zároveň ale zmiňovaly slabší finále, občasnou schematičnost a ne úplně dotažené záporáky.