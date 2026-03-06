TOPlist

Březen na Netflixu je bohatý na novinky. Tyto nové přírůstky rozhodně stojí za to

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 3. 15:00
0
One Piece 2023 Netflix
  • Nevíte, na co koukat tento březen? Tipy z Netflixu vás tápat nenechají
  • Byla by chyba opomenout kupříkladu americký válečný snímek nebo pokračování One Piece

Pátek je opět tady a co to znamená? No přece náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z kategorie filmů, seriálu a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární stramovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku třeba zajímavé válečné drama jménem Válečné monstrum, přímý přenos koncertu známého britského zpěváka Harryho Stylese s názvem Harry Styles. One Night In Manchester. nebo druhá řada úspěšné hrané adaptace světově proslulé mangy One Piece.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například osmou řadu exkluzivního pohledu do zákulisí královny motorsportu v seriálu F1: Touha po vítězství, zakončení francouzské filmové trilogie jménem Řeč ulice 3 nebo romantický komediální seriál Vladimir s Rachel Weisz v hlavní roli.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Válečné monstrum (War Machine)

  • Datum premiéry: 6. 3. 2026
  • Hrají: Alan Ritchson, Esai Morales, Jai Courtney, Dennis Quaid, Daniel Webber

Na poslední misi náročného výcviku musí velitel v čele svojí jednotky vytáhnout do boje proti obrovskému vražednému stroji z jiného světa. Snímek Válečné monstrum zachycuje válečné drama z trochu jiného, drsnějšího úhlu. V hlavních rolích tohoto filmu se představí méně známí herci, například Alan Ritchson, Esai Morales či Jai Courtney, což ale neznamená, že byste mu neměli dát šanci.

V závěrečné fázi výběru do americké armádní jednotky Ranger se cvičení elitního týmu změní v boj o přežití proti nepředstavitelné hrozbě. To, co prožívají elitní vojáci americké armády, se můžeme jen domýšlet. Film s názvem Válečné monstrum se ovšem pokusí tento pohled přiblížit, ale jestli se mu to podařilo, o tom se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Nový Xbox projekt Helix
Nový Xbox je za rohem. Velký přehled, co víme o projektu Helix
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:50
1
Starlink ve spolupráci s T-Mobilem a Deutsche Telekom
Sázka na Starlink: místa bez signálu v Česku do pár let pokryje technologie z vesmíru
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
1
Windows 12 (ilustrační obrázek)
Windows 12 už v letošním roce? Ne, Microsoft bude v příštích měsících opravovat Windows 11
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:30
2
Jaderná elektrárna (ilustrační obrázek)
Bill Gates slibuje revoluci v jaderné energii, v USA buduje přelomový reaktor
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:05
0

Kapitoly článku