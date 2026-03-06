Březen na Netflixu je bohatý na novinky. Tyto nové přírůstky rozhodně stojí za to

- Nevíte, na co koukat tento březen? Tipy z Netflixu vás tápat nenechají
- Byla by chyba opomenout kupříkladu americký válečný snímek nebo pokračování One Piece
Pátek je opět tady a co to znamená? No přece náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z kategorie filmů, seriálu a dokumentů, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární stramovací platformě Netflix. Tentokrát stojí za zmínku třeba zajímavé válečné drama jménem Válečné monstrum, přímý přenos koncertu známého britského zpěváka Harryho Stylese s názvem Harry Styles. One Night In Manchester. nebo druhá řada úspěšné hrané adaptace světově proslulé mangy One Piece.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například osmou řadu exkluzivního pohledu do zákulisí královny motorsportu v seriálu F1: Touha po vítězství, zakončení francouzské filmové trilogie jménem Řeč ulice 3 nebo romantický komediální seriál Vladimir s Rachel Weisz v hlavní roli.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Válečné monstrum (War Machine)
- Datum premiéry: 6. 3. 2026
- Hrají: Alan Ritchson, Esai Morales, Jai Courtney, Dennis Quaid, Daniel Webber
Na poslední misi náročného výcviku musí velitel v čele svojí jednotky vytáhnout do boje proti obrovskému vražednému stroji z jiného světa. Snímek Válečné monstrum zachycuje válečné drama z trochu jiného, drsnějšího úhlu. V hlavních rolích tohoto filmu se představí méně známí herci, například Alan Ritchson, Esai Morales či Jai Courtney, což ale neznamená, že byste mu neměli dát šanci.
V závěrečné fázi výběru do americké armádní jednotky Ranger se cvičení elitního týmu změní v boj o přežití proti nepředstavitelné hrozbě. To, co prožívají elitní vojáci americké armády, se můžeme jen domýšlet. Film s názvem Válečné monstrum se ovšem pokusí tento pohled přiblížit, ale jestli se mu to podařilo, o tom se budete muset přesvědčit na vlastní oči.