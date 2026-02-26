Bojíte se chytrých brýlí? Stáhněte si aplikaci, která detekuje jejich přítomnost v okolí

- Popularita chytrých brýlí roste a toto nositelné příslušenství vídáme čím dál častěji
- Jednou z jejich hlavních funkcí bývá nahrávání toho, co jejich nositel vidí
- Což samozřejmě není každému po chuti a obavy o soukromí jsou čím dál silnější
Žijeme v době, kdy je soukromí cennější než kdy dřív a s větším rozšířením chytrých brýlí bude jeho udržení čím dál obtížnější. Tyto brýle většinou vypadají velmi nenápadně, víceméně jako standardní brýle a jejich nositel s nimi může natáčet vše okolo sebe. Brýle sice často mají diodu, která nahrávání prozrazuje, ale tu lze snadno přehlédnout. Nová mobilní aplikace ale tento problém velmi účinně řeší.
Popularita chytrých brýlí roste
Předním hráčem v tomto segmentu je společnost Meta a vzhledem k úspěchu jejich chytrých brýlí se dá předpokládat pořádný boom. Očekává se proto příchod brýlí od Applu, Samsungu, Googlu i jiných značek a je možné, že relativně brzy bude tato elektronika všude kolem nás. Ono se není čemu divit, protože chytré brýle jsou velmi zajímavým a praktickým doplňkem.
Často mají nějakého AI asistenta, umožňují komunikaci přes různé platformy, přehrávají audio, umí streamovat na sociální sítě to, co jejich nositel právě vidí a samozřejmě zvládají i natáčet videa. Z čehož ale vyplývají oprávněné obavy o soukromí, protože toho, že vás pomocí chytrých brýlí někdo natáčí, si samozřejmě ani nemusíte všimnout.
Aplikace odhalí chytré brýle v okolí
Právě kvůli obavám o soukromí přišel amatérský vývojář a sociolog Yves Jeanrenaud s praktickou aplikací, která umí detekovat chytré brýle v okolí uživatele. Aplikace je rozpozná díky charakteristickým Bluetooth signálům, které tento typ elektroniky vydává a poté upozorní uživatele na to, že se v jeho blízkosti nachází někdo s chytrými brýlemi.
Aplikace se jmenuje jednoduše Nearby Glasses, stáhnete ji v aplikačním obchodě Google Play a nachází se také na platformě GitHub. Umí zaznamenat takzvané „reklamní rámečky“, což je krátkodobý signál vysílaný pravidelně do okolí, například kvůli komunikaci s připojeným telefonem, nebo pro spuštění konkrétní akce.
Ve vzduchu visí další hrozba
Aplikace Nearby Glasses umí konkrétně vyhledávat rámečky firmy Meta a detekuje také společnost Luxottica Group S.p.A, která s Metou na brýlích spolupracuje. Pokud tedy aplikace zaznamená Bluetooth signál z brýlí těchto výrobců, upozorní na jejich přítomnost uživatele. A to je vlastně vše, nic dalšího tato aplikace neumí.
Obavy o soukromí ale nejsou ani trochu liché a budou ještě větší, protože Meta má v plánu do svých chytrých brýlí letos přidat rozpoznání obličeje. Z toho by se mohla vyklubat opravdová noční můra pro soukromí jako takové. Když totiž v roce 2024 dva studenti přidali do Meta brýlí tuto technologii, byli schopní získat osobní údaje lidí, které brýle rozpoznaly.