Boj o frekvenční pásma: Musk bojkotuje snahy Applu o rozšíření satelitní konektivity

Apple investoval miliardy do společnosti Globalstar, která pro něj zprostředkovává satelitní komunikaci

Snahu o rozšíření služeb nyní sabotuje Elon Musk, jehož Starlink je přímým konkurentem Globalstar

Pro Apple to bohužel nevypadá dobře, zejména kvůli velkému vlivu Muska na současné vedení USA

Apple již nějakou dobu nabízí u svých telefonů satelitní konektivitu. Služba původně spuštěná s iPhonem 14 v USA a Kanadě je nyní dostupná již v sedmnácti státech po celém světě. Technologický gigant z Cupertina by rád službu nadále vylepšoval a rozšiřoval, a tak loni v listopadu zainvestoval v přepočtu přes 23 miliard do společnosti Globalstar, která je pro Apple primárním poskytovatelem satelitní konektivity. To se však nelíbí konkurenčnímu Starlinku, který chce nyní plány Applu zhatit.

Elon Musk vs. Apple aneb boj o frekvenční pásma

Jádro problému spočívá, podobně jako u klasických mobilních operátorů a například 5G sítí, v omezené dostupnosti frekvenčních pásem. Ta i v rámci satelitní konektivity podléhají licencování a každá žádost o rozšíření podléhá schválení Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci (FCC). Problém je tedy v tom, že Globalstar nyní usiluje o přidělení nových kmitočtů, což se Muskovi pochopitelně nelíbí, jelikož jehož SpaceX je přímým konkurentem Globalstar a o stejné frekvence měl rovněž zájem pro svůj Starlink.

Nyní tedy zřejmě Elon Musk zužitkuje své konexe na prezidenta a administrativu Spojených států, a požádal Federální komunikační komisi, aby žádost od společnosti Globalstar buď zdržela nebo přinejlepším pokud možno zamítla. Musk má se Starlinkem velké plány a pokud se regulační orgány opravdu přikloní na stranu SpaceX, Apple by mohl být nucen výrazně omezit své plány na rozšíření satelitního pokrytí. Na druhou stranu, pokud Apple uspěje, mohl by Starlink čelit nemalé konkurenci.

V minulosti se již Apple a SpaceX pokoušeli o spolupráci a napojení iPhonů na Starlink, což se rovněž neobešlo bez komplikací. Nakonec se podařilo docílit tohoto spojení skrze spolupráci s T-Mobilem. Zajímavostí je, že Globalstar si najal právě SpaceX, aby nové satelity pro Apple vypustil do vesmíru. Ať už tedy tato kauza dopadne jakkoliv, ve výsledku z toho Musk bude mít v obou případech alespoň nějaký profit.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.