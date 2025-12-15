TOPlist

Bleskově vyprodáno! Nové Oppo Find X9 Pro je trhák, další zájemci si ale musí počkat

PR článek
PR článek 15. 12. 18:35
Oppo Find X9
  • Nové Oppo Find X9 Pro je skvěle vybavený telefon, který překvapil skvělou cenou
  • I díky tomu se bleskově rychle vyprodal
  • Stále si ho ale můžete předobjednat, další kusy dorazí už tento týden

Do Česka dorazil jeden z nejočekávanějších smartphonů posledních měsíců. Oppo Find X9 Pro je mimořádně povedený telefon s enormní výdrží díky obří baterii, který zároveň získal titul nejlepšího fotomobilu. Ode dneška je v prodeji u Mobil Pohotovosti a navíc za skvělou cenu díky slevě 7 000 Kč pro nejrychlejší.

Vyprodáno za 10 hodin

Oppo začalo své nejnovější vlajkovky prodávat dnes krátce po půlnoci u Mobil Pohotovosti a Find X9 Pro byl natolik žádaný, že se po pár hodinách vyprodal. Telefon si nicméně můžete předobjednat – stále je přitom možné využít slevu 7 000 Kč – další kusy dorazí už tento pátek 19. prosince. Doporučujeme ale příliš dlouho neotálet – kusů, které dorazí ještě před Vánoci, je omezené množství.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro

Špičkový foťák Hasselblad a obří baterie

Oppo Find X9 Pro v posledních dnech vysloužil řadu ocenění. Skvěle hodnocený je po všech stránkách, ale obzvlášť vyzdvihovaný je 50Mpx hlavní fotoaparát se 7prvkovým objektivem a 200Mpx teleobjektiv s až 120x zoomem, na jehož vývoji se podílela legendární fotografická značka Hasselblad. Součástí fotosoustavy je také laserové ostření a multispektrální senzor pro přesné zachycení barev.

Druhou dominantou telefonu je několikadenní výdrž díky obří 7 500mAh baterii, která navíc podporuje rychlé 80W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Špičkový je samozřejmě i 6,78″ OLED displej s dynamickou obnovovací frekvencí až 120 Hz a integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. O výkon se stará Dimensity 9500 od Mediateku, který patří k těm nejvýkonnějším mobilním čipsetům na trhu. Systém běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje podporu pěti budoucích verzí Androidu.

Oppo Find X9
Oppo Find X9

Sleva 7 tisíc pro nejrychlejší

Telefon navíc vychází skvěle i cenově. Oppo si totiž na start prodejů přichystalo solidní slevu 7 tisíc, takže Find X9 Pro vychází jen na 24 990 Kč, což je výrazně méně než konkurenční vlajkovky. Se slevou je i základní model Find X9, který má se svým sourozencem mnoho společného.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Robot s logem Googlu (ilustrační obrázek)
Google od základů mění web: prohlížeč Disco vám pomocí AI vytvoří stránky na míru
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:15
0
Smartphony Samsung Galaxy S24 Ultra
Bude 16 GB RAM v mobilu rarita? Příští rok se opět vrátí 4GB telefony
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:00
2
Tipy na skvělé dárky, které váš Samsung posunou dál
Tipy na skvělé dárky, které váš Samsung posunou dál
PR článek
PR článek PR článek 16:20
Plačící muž nad robotickým vysavačem iRobot Roomba (ilustrační obrázek)
Konec legendy? iRobot vyhlásil bankrot, budoucnost vysavačů Roomba je nejistá
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0

Kapitoly článku