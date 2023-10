Bizarní problémy se Spotify: trápí hlavně majitele starých iPhonů

Někteří uživatelé Spotify na iOS hlásí závažné problémy s aplikací

Ta jim nečekaně padá či zastavuje přehrávání uprostřed skladby

Streamovací platforma již pracuje na nápravě

Hudební streamovací platforma Spotify patří mezi nejoblíbenější služby svého druhu na světe. Není proto divu, že i sebemenší problém zasáhne poměrně velké množství uživatelů. Tentokrát hlásí potíže majitelé zařízení s operačním systémem iOS, přičemž popis závady je poměrně nekonkrétní – někteří uživatelé na komunitním fóru hlásí podivné chování aplikace, mezi které patří nečekané pády či zastavení přehrávání uprostřed skladby. Spotify o celém problému ví a přiznává jej, s řešením je to nicméně komplikovanější.

Nečekané pády aplikace i přerušení přehrávání uprostřed skladby

Potíže se podle všeho týkají verzí s číselným označením 8.8.72.623 a vyšších, přičemž v současné době Spotify celý problém zkoumá. Od vydání této verze totiž švédská služba vydala rovnou tři další aktualizace pro iOS aplikaci, nicméně prozatím to nevypadá, že by společnost přišla na to, kde je problém, neboť ani po těchto aktualizacích nedošlo k nápravě. Někteří uživatelé si na potíže stěžují již několik měsíců. Ze strany Spotify přitom není k dispozici žádná informace, kdy by k vyřešení potíží části uživatelů mohlo dojít.

Nutno podotknout, že značná část stížností pochází od majitelů starších zařízení, například iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus. Problémy hlásí také majitelé některých iPadů a iPodů Touch, tudíž je pravděpodobné, že chyby nějak souvisí se starším hardwarem. Z pohledu Spotify se nejspíše jedná o marginální skupinu uživatelů, tudíž opravě chyby pravděpodobně nevěnuje takovou pozornost, jako by tomu bylo v případě, kdy by nejvíce postiženou skupinou byli majitelé nejnovějších zařízení. Stále se nicméně v mnoha případech jedná o platící zákazníky, kteří za stejné peníze dostávají horší službu.

„Předali jsme vaše informace relevantnímu týmu, který v současné době hledá řešení. Pokud se stále potýkáte s potíži, ujistěte se, že jste pro tento příspěvek na fóru hlasovali a sledujte toto vlákno, abyste byli o možném vyřešení informováni jako první. Děkujeme! Jakmile se situace změní, dáme vám neprodleně vědět,“ stojí ve vyjádření Spotify na oficiálním fóru. Doufejme, že Spotify celou záležitost vyřeší co nejrychleji.