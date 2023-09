Spotify chce klonovat podcasty. AI vytvoří překlad, který nerozeznáte od originálu

Spotify spojí síly s OpenAI a jejich umělou inteligencí ChatGPT

Ta během několika okamžiků zvládne přeložit podcasty a namluvit je hlasem připomínajícím originál

Testování prozatím probíhá na omezeném počtu podcasterů

Obliba podcastů každým rokem roste a už nyní se s trochou nadsázky dá říci, že vlastní audiopořad má každý druhý. Prozatím to nevypadá, že by měly podcasty ve svém tempu zpomalovat, čemuž jde naproti také populární streamovací služba Spotify. Ta už před nějakou dobou začala na audiopořady klást mnohem větší důraz v rámci své aplikace a nyní se rozhodla spojit své síly s dalším populárním trendem – umělou inteligencí.

Podcast v několika jazycích snadno a rychle

Konkrétně se švédská společnost dohodla na spolupráci s OpenAI, které stojí za oblíbeným nástrojem ChatGPT. Umělá inteligence by měla podcasterům pomoci s rozšířením jejich publika tím, že jejich epizody bude překládat do jiných jazyků, a k tomu je také rovnou namluví jejich vlastním hlasem. V krátké době tak kromě původní epizody mohou vzniknout i různé jazykové mutace, které ocení především ti, jež nevládnou anglickým jazykem.

Spotify aktuálně navázalo spolupráci s několika podcastery, kteří své jednotlivé epizody nechávají přeložit do španělštiny. V následujících týdnech plánuje platforma rozšířit podporu také na francouzštinu a němčinu. Pro pilotní projekt byli vybráni přední tvůrci podcastů, jako jsou Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons a Steven Bartlett, přičemž do budoucna mají přibýt také The Rewatchables od The Ringer a chystaný pořad známého komika Trevora Noaha.

Základem překladu je nástroj pro přepis hlasu Whisper společnosti OpenAI, který dokáže přepisovat angličtinu a překládat jiné jazyky do angličtiny. Nástroj společnosti Spotify však jde nad rámec převodu řeči na text – funkce přeloží podcast do jiného jazyka a reprodukuje jej syntetickou verzí hlasu samotného podcastera, takže posluchači nepřijdou o správnou intonaci a důraz na konkrétní slova či pasáže. K masivnímu rozšíření ale prozatím nejspíše nedojde. Sama společnost OpenAI k nové funkci omezuje přístup, aby omezila obavy z možného narušení soukromí.