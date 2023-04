Bitva Apple vs. Fortnite: v Cupertinu mají důvod k oslavám

Už jsou to téměř tři roky, kdy herní studio Epic Games na krátkou dobu propašovalo do hry Fortnite vlastní platební systém, čímž přímo porušilo pravidla jablečného obchodu aplikací App Store. Apple následně hru z obchodu odstranil a zablokoval Epic Games vývojářský účet, s čímž tvůrci dopředu počítali – jednak měli připravené parodické video na slavnou jablečnou reklamu 1984, a také měli plné ruce argumentů, jak Apple porušuje antimonopolní zákony. Začala soudní bitva, která se táhne dodnes.

První rozsudek v tomto ostře sledovaném sporu padl na konci roku 2021, avšak neuspokojil ani jednu stranu – Apple i Epic Games se proti rozsudku odvolali. Dílčím vítězem prvního klání se přesto stal Apple, neboť soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová neuznala námitku, že by Apple porušoval antimonopolní zákony. Odvolací soud proběhl v tomto týdnu a dospěl prakticky ke stejnému závěru.

Apple prevailed at the 9th Circuit Court. Though the court upheld the ruling that Apple's restraints have "a substantial anticompetitive effect that harms consumers", they found we didn't prove our Sherman Act case.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 24, 2023