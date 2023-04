Bezrámečkové Xiaomi na uniklém snímku: Mix 5 slibuje špičkovou výbavu a 200W nabíjení

Xiaomi Mix 5 zaujme především svým čistým, bezrámečkovým designem

Po stránce parametrů nejspíše nabídne to nejlepší

Oficiálního představení bychom se mohli dočkat ještě letos

Čínské Xiaomi po delším napínání nedávno konečně představilo svůj vlajkový model 13 Ultra, který právem strhl velkou pozornost. To by nicméně nemělo být jediné zajímavé želízko v ohni. Ze zapomnění se totiž vrací Xiaomi Mix 5, které bylo v loňském roce z neznámých důvodů zrušeno, avšak podle posledních informací se ho možná letos přeci jen dočkáme. Ostatně pokud se potvrdí jak specifikace, tak design z uniklé fotografie, rozhodně se máme na co těšit.

Za podrobnostmi ohledně Xiaomi Mix 5 stojí známý leaker DCS ze sociální sítě Weibo. Podle něj má smartphone zaujmout na první pohled především svým designem, který nemá téměř žádné rámečky okolo displeje, přičemž i selfie kamera se má ukrývat pod displejem. Telefon by do značné míry měl být podobný Nubii RedMagic 8 Pro, byť podle přední strany lze jen obtížně něco relevantního usuzovat.

V rámci specifikací bude mít Xiaomi Mix 5 rozhodně co nabídnout. Samozřejmostí má být 6,73″ AMOLED panel s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM, 256 GB interní paměti, baterie s kapacitou 4 820 mAh a podporou pro 200W nabíjení či Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Přední selfie kamera by měla uspokojit všechny nadšence do autoportrétů svým rozlišením 48 Mpx, zadní straně by poté měla dominovat sestava hlavního 50Mpx snímače s optickou stabilizací, 48Mpx širokoúhlého objektivu a 48Mpx teleobjektivu s 2× přiblížením. Na více informací si ale ještě budeme muset počkat.