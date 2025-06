Bezkontaktní placení se výrazně zjednoduší, nová verze NFC má čtyřnásobný dosah

Nový standard NFC Release 15 až čtyřnásobně zvyšuje dosah bezkontaktní komunikace, což znamená konec nepřesného přikládání a spolehlivější platby

Kromě lepšího dosahu přináší novinka také optimalizovaný „víceúčelový tap“ pro více akcí najednou a podporu pro digitální produktové pasy

Na vylepšené NFC se téměř s jistotou můžeme těšit v budoucích telefonech a hodinkách Apple a Google, certifikace začne koncem roku 2025

Každý, kdo pravidelně platí telefonem či hodinkami, jistě několikrát zažil momenty frustrace, kdy terminál na první pokus nezareagoval a vy tak museli zařízením různě pohybovat, abyste našli ten správný bod. Těmto nepříjemnostem by brzy mohl být konec. Globální organizace NFC Forum totiž oficiálně oznámila specifikaci NFC Release 15, která slibuje malou revoluci v bezkontaktní komunikaci díky několika vylepšením.

Klíčovou novinkou je čtyřnásobný dosah

Nejzásadnější změnou, kterou nový standard přináší, je až čtyřnásobné navýšení operačního dosahu této bezdrátové technologie. Zatímco dosud byla maximální vzdálenost pro spolehlivé spojení pouhých 0,5 centimetru, nově se rozšiřuje až na 2 centimetry. Tato zdánlivě malá změna má přitom nemalý praktický dopad a výrazně snižuje nutnost přesného přiložení zařízení. To vede k rychlejším a spolehlivějším transakcím s menším počtem selhání. Z této inovace budou kromě telefonů profitovat zejména menší zařízení, jako jsou chytré hodinky či prsteny, které mají z podstaty věci menší antény, a tím pádem je mnohdy složitější s nimi zaplatit na první dobrou.

NFC Release 15 však není jen ve znamení zlepšeného dosahu. Nový standard také optimalizuje funkci takzvaného „víceúčelového přiložení“ (Multi-purpose tap). V praxi tato funkce umožňuje jediným přiložením vyvolat více akcí najednou – například naskenovat věrnostní kartičku a zároveň provést platbu. Další významnou novinkou je rozšířená podpora pro Digitální Produktový Pas (DPP). Tato iniciativa Evropské komise si klade za cíl integrovat přímo do fyzických produktů pomocí NFC čipu důležité informace o jejich ekologickém dopadu, životním cyklu a původu, což otevírá dveře k větší transparentnosti pro spotřebitele.

Jelikož v NFC Fóru sedí klíčoví hráči jako Apple, Google, Sony či NXP, je takřka jisté, že zmíněná vylepšení se časem promítnou do budoucích generací iPhonů, Apple Watch, produktů od Googlu a dalších chytrých zařízení. Technické specifikace jsou již nyní dostupné pro členské společnosti, přičemž certifikace prvních zařízení kompatibilních s NFC Release 15 by se měla otevřít ještě do konce roku 2025. Prvních zařízení s vylepšeným NFC bychom se tak měli dočkat nejpozději začátkem příštího roku.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.