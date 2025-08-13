TOPlist

Bezdrátové nabíjení pro váš iPad. Unikátní magnetická nabíječka využívá piny na zádech

Jakub Karásek
Jakub Karásek 13. 8. 15:00
0
Bezdrátová mabíječka Kixiu M30 pro tablety iPad
  • Australská firma Kuxiu představila bezdrátovou nabíječku pro iPad
  • Je kompatibilní s moderními iPady Pro a Air
  • Nabíječka využívá piny na zádech sloužící k připojení klávesnicových krytů

Apple v minulých letech nasadil do většiny svých produktů bezdrátové nabíjení. Nepohodlnému zasouvání kabelů do úzkých portů se lze vyhnout u iPhonů, hodinek Apple Watch, sluchátek AirPods, a dokonce i u MacBooků. Výjimkou jsou zatím tablety iPad, které oficiální cestou bezdrátově nabíjet nelze. Pokud si ale koupíte tuto nabíječku od australské firmy Kuxiu, můžete dopřát USB-C portu ve vašem iPadu odpočinek.

Nabíjejte vás iPad bezdrátově

U současných iPadů není možné využít metody bezdrátového nabíjení, které Apple používá u ostatních produktů. Kvůli kovovým zádům nelze využít technologii Qi založenou na elektromagnetické indukci, kvůli tenkému profilu zase není možné nasadit magnetický port z MacBooků. Výrobce příslušenství Kuxiu nicméně přišel na originální způsob, jak iPadům bezdrátové nabíjení dopřát.

Bezdrátová mabíječka Kixiu M30 pro tablety iPad

Australská firma k nabíjení využívá komunikační piny na zádech iPadu Pro a iPadu Air, které jsou navržené především pro připojení klávesnicových krytů Magic Keyboard. Tyto piny zvládají i přenos energie – s magnetickou nabíječkou Kuxiu M30 Magnetic Smart Connector lze u vybraných modelů dosáhnout výkonu až 35 wattů.

Bezdrátová mabíječka Kixiu M30 pro tablety iPad

Nabíječka od Kuxiu je hliníkový šedivý kvádřík se zaoblenými rohy, ke kterému je napevno připojený 2 metru dlouhý opletený kabel zakončený USB-C konektorem. Připojením bezdrátové nabíječky zůstává uvolněný USB-C port tabletu, který lze případně využít k jiným účelům, například k připojení externího disku nebo externího displeje.

Bezdrátová mabíječka Kixiu M30 pro tablety iPad

Kuxiu M30 Magnetic Smart Connector je kompatibilní s většinou moderních iPadů Pro a iPadů Air, rychlost nabíjení závisí na generaci tabletu – modely s procesory M2 a M3 lze nabíjet výkonem až 17 wattů, poslední iPady Pro s čipem M4 se mohou tímto způsobem nabíjet až 35 watty.

Nabíječku lze objednat na webu výrobce za cenu 40 dolarů (asi tisíc korun s DPH), je však zapotřebí si k ní obstarat nabíjecí adaptér, v balení se žádný nenachází.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Telefon s Perplexity
Perplexity za Chrome nabízí přes 700 miliard, Google o prodej nemá zájem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
iPad Pro s M4
iPhone a iPad s macOS? Komunita dokázala nemožné!
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
1
BYD představuje nový elektromobil YangWang U9
BYD Yangwang U9 Track Edition: 3 000 koní pod kapotou elektromobilu
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 6:30
0
Galaxy A17 5G na tiskovém snímku
6 let softwarové podpory za méně než 6 tisíc korun. Samsung Galaxy A17 5G přichází na český trh
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:00
3

Kapitoly článku