Bezdrátové nabíjení pro váš iPad. Unikátní magnetická nabíječka využívá piny na zádech

- Australská firma Kuxiu představila bezdrátovou nabíječku pro iPad
- Je kompatibilní s moderními iPady Pro a Air
- Nabíječka využívá piny na zádech sloužící k připojení klávesnicových krytů
Apple v minulých letech nasadil do většiny svých produktů bezdrátové nabíjení. Nepohodlnému zasouvání kabelů do úzkých portů se lze vyhnout u iPhonů, hodinek Apple Watch, sluchátek AirPods, a dokonce i u MacBooků. Výjimkou jsou zatím tablety iPad, které oficiální cestou bezdrátově nabíjet nelze. Pokud si ale koupíte tuto nabíječku od australské firmy Kuxiu, můžete dopřát USB-C portu ve vašem iPadu odpočinek.
Nabíjejte vás iPad bezdrátově
U současných iPadů není možné využít metody bezdrátového nabíjení, které Apple používá u ostatních produktů. Kvůli kovovým zádům nelze využít technologii Qi založenou na elektromagnetické indukci, kvůli tenkému profilu zase není možné nasadit magnetický port z MacBooků. Výrobce příslušenství Kuxiu nicméně přišel na originální způsob, jak iPadům bezdrátové nabíjení dopřát.
Australská firma k nabíjení využívá komunikační piny na zádech iPadu Pro a iPadu Air, které jsou navržené především pro připojení klávesnicových krytů Magic Keyboard. Tyto piny zvládají i přenos energie – s magnetickou nabíječkou Kuxiu M30 Magnetic Smart Connector lze u vybraných modelů dosáhnout výkonu až 35 wattů.
Nabíječka od Kuxiu je hliníkový šedivý kvádřík se zaoblenými rohy, ke kterému je napevno připojený 2 metru dlouhý opletený kabel zakončený USB-C konektorem. Připojením bezdrátové nabíječky zůstává uvolněný USB-C port tabletu, který lze případně využít k jiným účelům, například k připojení externího disku nebo externího displeje.
Kuxiu M30 Magnetic Smart Connector je kompatibilní s většinou moderních iPadů Pro a iPadů Air, rychlost nabíjení závisí na generaci tabletu – modely s procesory M2 a M3 lze nabíjet výkonem až 17 wattů, poslední iPady Pro s čipem M4 se mohou tímto způsobem nabíjet až 35 watty.
Nabíječku lze objednat na webu výrobce za cenu 40 dolarů (asi tisíc korun s DPH), je však zapotřebí si k ní obstarat nabíjecí adaptér, v balení se žádný nenachází.