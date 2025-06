Bez jehly a kdykoli: Apple Watch vám brzy změří krevní cukr

Hodinky Apple Watch mají nabídnout neinvazivní měření krevního cukru

Jak toho gigant z Cupertina dosáhne ale prozatím nevíme

Dočkat se máme už v roce 2027 společně s představením Apple Watch Series 13

Chytré hodinky se čím dál tím více posouvají z technologického výstřelku směrem do odvětví osobních strážců našeho zdraví. Vždyť už nyní skrze ně můžete sledovat srdeční tep, okysličení krve, změřit si EKG nebo dokonce i krevní tlak. Vytouženou funkcí je nicméně měření krevního cukru, které by usnadnilo život milionům lidí po celém světě, jenž trpí nějakou formou diabetu, přičemž i zdraví lidé by pro tyto hodnoty najdou využití, například při sledování jídelníčku a vlivu cukru na organismus. Má to ovšem jeden háček – neinvazivní metodou lze množství cukru v krvi v současné době zjistit obtížně.

Měření krevního cukru už v roce 2027

Bez nadsázky se dá říci, že kdo jako první přijde s chytrými hodinkami, které vám změří krevní cukr, vyhraje jackpot. Není proto divu, že se do tohoto závodu přidal už před lety také Apple, avšak i pro něj je tato meta stále nedosažitelná. Podle posledních spekulací bychom se ale již poměrně brzy mohli této funkce dočkat. Podle známého analytika Jeffa Pu se Apple připravuje na oznámení funkce sledování množství cukru v krvi společně s chytrými hodinkami Apple Watch Series 13, které by měly spatřit světlo světa v roce 2027.

Pu bohužel není v rámci své predikce více specifický, tudíž jakým způsobem hodlá Apple měřit krevní cukr nevíme. Také netušíme, odkud Pu tuto informaci získal, zda například pochází z dodavatelského řetězce, či zda se jedná o analytikův odhad na základě jiných indicií. Nutno rovněž podotknout, že Pu má na svém kontě nejen řadu povedených predikcí, ale také hezkou řádku přešlapů, přičemž je možné, že se mýlí i tentokrát.

Apple se sice své chytré hodinky snaží postupně obohacovat o další a další zdravotnické funkce, nicméně v některých případech musel zařadit zpátečku – kupříkladu na území Spojených států nesmí nabízet funkci měření okysličení krve, kvůli probíhajícímu patentovému sporu, což giganta z Cupertina vedlo i k tomu, že pro funkci detekce spánkové apnoe vyvinul způsob sledování na základě akcelerometru.

Zároveň Apple není jediný, kdo se snaží vyvinout spolehlivou metodu měření krevního cukru neinvazivní metodou. Kupříkladu začátkem letošního roku představila společnost PreEvent své zařízení, které funguje na základě analýzy dechu.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.