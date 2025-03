Bez Intelu a západních technologií. Huawei chystá unikátní notebook s integrací DeepSeek

Značka Huawei byla v květnu roku 2019 zařazena na černou listinu USA, od té doby má omezený přístup k americkým technologiím a službám. Některé firmy získaly pro obchodování s Huawei výjimky, jejich seznam se ale tenčí – v minulém roce například čínská firma ztratila přístup k procesorům od Intelu a Qualcommu. Jak se ale zdá, Huawei dokáže vyrábět počítače i bez nich.

Společnost Huawei už několik let kličkuje mezi americkými zákazy a zatím se jí daří přežívat – na čínském trhu se jí dokonce podařilo vrátit se mezi největší výrobce smartphonů a nositelné elektroniky. Největší překážkou byla pro Huawei sháňka konkurenceschopných čipů pro smartphony, záchranné lano pak přišlo od čínské firmy SMIC. Její čipy sice nejsou na tak pokročilé úrovni jako ty od TSMC nebo od Samsungu, avšak při běžném používání nijak uživatele nebrzdí.

HW's domestic commercial PC is almost here

Uses 7nm Kunpeng-920 CPU @ 2.6GHz

Fully domestic PMIC including Unisoc CT100 replacing EPSON in clock generator

Expected to run on HarmonyOS PC version & localized dev tool chain

Supports DeepSeek on edge

Expect to launch in April pic.twitter.com/wMazfl3qXD

— tphuang (@tphuang) March 11, 2025