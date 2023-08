Barbenheimer v číslech: růžová vydělala miliardu dolarů, je lepší než velkofilm od Nolana

Letní sezóna v kinosálech letos rozhodně není obdobím sucha. Prázdninové měsíce odstartoval Indiana Jones a nástroj osudu, který se s finančním úspěchem příliš nepotkal – vydělal celosvětově pouze okolo 302 milionů dolarů (cca 6,6 miliardy korun). O to více fanoušci kinematografie očekávali příchod silné dvojice filmů Barbie (ČSFD: 72 %) a Oppenheimer (ČSFD: 87 %), které nemohou být tematicky od sebe více vzdálené. Přesto si internetoví fanoušci našli celou řadu způsobů, jak oba snímky spojit do řady vtipných koláží, pro které se našel souhrnný název Barbenheimer.

O tom, který film ze zmíněné dvojice je větším hitem nicméně rozhodují diváci a ti svými peněženkami hlasovali poměrně jasně – Barbie oficiálně překonala metu jedné miliardy dolarů na celosvětových tržbách (cca 22 miliard korun), kterou pokořila za pouhých 17 dní. To z ní dělá finančně nejúspěšnější snímek Warner Bros. Pictures, alespoň podle Variety. Zároveň se jedná teprve o druhý letošní snímek, který překonal jednu miliardu v tržbách – tím druhým je Super Mario Bros. ve filmu.

Here’s to our incredible Barbies and Kens from all around the world for making our Barbie dreams come true. We’re excited to share that #BarbieTheMovie has hit $1 Billion at the Global Box Office. 💞 pic.twitter.com/3q4DOTvFoe

— Barbie Movie (@barbiethemovie) August 6, 2023