Baldur’s Gate 3 dostane pokračování! Nikoli herní, ale v seriálové podobě

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 2. 10:30
Screenshot ze hry Baldur's Gate 3
  • Máte rádi Baldur’s Gate 3? Tahle zpráva vás bezesporu potěší
  • Chystá se totiž seriálové pokračování pod taktovkou HBO
  • Na seriálovém „balduru“ pracuje Craig Mazin, datum uvedení prozatím není známé

Pokud máte rádi hry a nežili jste v posledních letech pod kamenem, jistě jste zaznamenali obří úspěch RPG Baldur’s Gate 3 z roku 2023 od belgického studia Larian Studios. Návrat do světa Forgotten Realms s pravidly Dungeons & Dragons páté edice byla trefa do černého a zcela poprávu titul získal řadu ocenění hry roku a pyšní se přes 20 miliony prodaných kopií. Ačkoli by si fanoušci přáli pokračování, samotní Larian Studios se už do této látky nechtějí vracet a soustředí se na nedávno oznámený titul Divinity. Přesto nyní svitla naděje, že bychom se mohli dočkat dalšího dobrodružství ze světa Forgotten Realms.

Seriálové pokračování Baldur’s Gate 3

Ačkoli majitelé licence Wizards of the Coast, potažmo Hasbro, už jistě připravuje další herní titul, který má na úspěšný Baldur’s Gate 3 navázat, mezitím bychom se mohli dočkat seriálu od HBO, alespoň podle informací serveru Deadline. Chystaný seriál by měl příběhově navazovat na veledílo od Larianu, přičemž spolutvůrcem je Craig Mazin, který se bude starat o scénář, výkonnou produkci a showrunning a mezi jeho (pro hráče) nejznámější práci se řadí The Last Of Us.

Ačkoli se v seriálu objeví noví protagonisté, plánuje se návrat stávajících postav ze hry a Mazin hodlá oslovit herce z Baldur’s Gate 3 s nápady, jak by se mohli zapojit do televizní adaptace, a způsoby, jak toho dosáhnout, uvádí Deadline. Vzhledem k tomu, že sestava herců, která se podílela na dabingu postav v Baldur’s Gate 3 má stále pro celý projekt slabost, není vyloučeno, že se s nimi v nějaké podobě setkáme i v seriálu.



Screenshot ze hry The Last of Us



Nepřehlédněte

Tvůrce The Last of Us vystrašil fanoušky. Třetí díl možná nikdy nevznikne

„Poté, co jsem strávil téměř 1000 hodin v neuvěřitelném světě Baldur’s Gate 3, je pro mě splněným snem, že mohu pokračovat v příběhu, který vytvořili Larian a Wizards of The Coast,“ řekl Mazin pro Deadline. „Jsem oddaným fanouškem D&D a brilantního způsobu, jakým ho Swen Vincke a jeho talentovaný tým adaptovali.“ Mazin dokonce dokončil hru v jejím superobtížném režimu Honour Mode, zmiňuje Deadline. Není jasné, kdy se tato nová série Baldur’s Gate objeví na trhu, avšak jisté je, že Larian se na této sérii nepodílí, což uvedl Geoff Keighley.

Kapitoly článku