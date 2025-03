Atari představilo levné hodinky: změří vaši aktivitu a ještě si na nich zahrajete retro hry

Atari představilo hodinky, které nabízejí základní fitness funkce, ale potěší zejména herní fanoušky

Atari 2600 My Play Watch disponují čtyřmi klasickými hrami, které nabízelo i původní Atari 2600

Hodinky s nádechem nostalgie stojí 80 dolarů, v Česku máme bohužel smůlu

Společnost Atari představila hodinky, které sice nabízejí základní fitness funkce, ale potěší převážně herní nadšence. Kromě toho, že vám Atari 2600 My Play Watch spočítají kroky, zaznamenají srdeční aktivitu a změří spálené kalorie, nabídnou rovněž solidní porci zábavy a velkou dávku nostalgie. Již z výroby jsou totiž vybavené čtveřicí klasických Atari her – Centipede, Missile Command, Pong a Super Breakout.

Fitness funkce s pořádnou dávkou nostalgie

Hodinky v žádném případě nemají za cíl na trhu soupeřit s produkty jako Apple Watch, Galaxy Watch nebo Pixel Watch. Chytrých funkcí nenabízí zdaleka tolik, co konkurenti. Například zcela chybí Bluetooth či Wi-Fi konektivita, takže vás hodinky nebudou obtěžovat notifikacemi z telefonu. S tím se pojí i absence možnosti instalovat jakékoliv dodatečné aplikace. Myšlenka je zde zcela odlišná, a to nabídnout fanouškům retro her a technologií produkt, který kombinuje tyto dvě oblasti. Hry přitom nejsou to jediné, co hodinky s původní stejnojmennou konzolí ze sedmdesátých let spojuje.

Uživatelské rozhraní je jednoduché a působí na pohled jistým retro nádechem. Uživatelé si mohou vybrat z více různých ciferníků, jak je tomu u chytrých hodinek a náramků zvykem. V duchu historických konzolí jsou Atari 2600 My Play Watch propracované i z venku, výrobce zkrátka myslel na všechny detaily. Korunka i tlačítko na pravé straně byly navrženy tak, aby designem odkazovaly na hardwarové prvky původního ovladače. Hodinky mají 2,02palcový dotykový displej, nabízejí odolnou kovovou lunetu a díky krytí IP68 jim neuškodí ponor až do hloubky jednoho metru. Řemínky jsou vyměnitelné a k nákupu dostanete hned tři zdarma. Jejich design opět odkazuje na tradiční hry, které si na hodinkách můžete zahrát.

Atari 2600 My Play Watch je možné předobjednat na webu výrobce za 79,99 amerických dolarů, což je v přepočtu necelých 1900 korun. Ke svým zákazníkům pak začnou putovat od 10. června. Místní fanoušky však bohužel musíme zklamat. Jak jsme zjistili při pokusu o objednávku, internetový obchod Atari u této položky v košíku nenabízí žádnou variantu dopravy do České republiky.