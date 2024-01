Asus ZenBook Duo: konečně použitelný notebook se dvěma displeji?

Nový Asus ZenBook Duo potěší fanoušky netradičních počítačů

Má dva displeje a zvláštní konstrukci nabízející spousty režimu používání

Počítač se pyšní vysokým výkonem a širokou portovou zásobou

Cena startuje nad 40 tisíci korunami

Společnost Asus se netradičních form faktorů svých počítačů rozhodně nebojí – už několik let se například snaží najít způsob, jak u klasického notebooku rozšířit obraz za hranice klasického displeje. Už jsme zde měli pokusy se sekundární obrazovkou v prostoru nad klávesnicí, předloni pak Asus přišel s odvážným konceptem počítače s ohebným 17″ displejem. Letošní ZenBook Duo jde v jeho šlépějích, avšak namísto jednoho ohebného využívá dva pevné displeje.

Asus ZenBook Duo: opravdu netradiční hybrid

Nový ZenBook Duo vypadá na první pohled jako tradiční notebook, a to jak v zavřeném, tak i v otevřeném stavu. Ta pravá magie nastane, když ze základny sejmete klávesnici – pod ní se totiž ukrývá sekundární obrazovka se stejnými parametry jaké má ta hlavní. Ve výsledku tak dostanete dvoudisplejovou knihu, přičemž je jenom na vás, jak s ní naložíte.

ZenBook Duo lze používat jako běžný notebook s fyzickou klávesnicí, jako notebook s virtuální klávesnicí, jako dvoudisplejovou knihu, či jako stolní počítač se dvěma displeji – přitom si můžete vybrat, zda je chcete mít orientované na šířku nebo na výšku. Součástí celého řešení je i vestavěný stojánek, který poskytuje možnost několika druhů polohování. Asus slibuje vysokou odolnost, celý počítač se dokonce pyšní armádní certifikací MIL-STD-810H, díky které má vydržet vysoké i nízké teploty, pády, vibrace nebo vysokou nadmořskou výšku.

Dva jemné OLED displeje

I přestože je konstrukce tohoto stroje dosti odvážná, podařilo se Asusu udržet na uzdě rozměry i hmotnost – celé řešení má v pase 14,6 mm a váží 1,35 kg bez fyzické klávesnice či 1,65 kg s ní. To není na notebook se dvěma 14″ notebooky vůbec špatná hodnota. Každý z displejů je typu OLED, na výběr budou dva druhy obrazovek – levnější s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 60 Hz, a dražší s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 500 nitů.

Asus si pro svůj přístroj připravil spoustu scénářů využití, a k nim přizpůsobil i samotné ovládání. Celé prostředí je prošpikované hromadou gest, s nimiž lze pohodlně rozmisťovat okna aplikací na obě obrazovky, spouštět aplikace v režimu celé obrazovky, dokonce lze i obsah na druhé obrazovce otočit o 180 stupňů pro sledujícího naproti vám. A to jsme vám ještě neřekli, že obě obrazovky lze obsluhovat nejen dotykem, ale i stylusem Asus Pen 2.0, u kterého počítač rozpozná až 4 096 stupňů tlaku. Stylus bohužel není součástí balení.

Dostatek výkonu i portů

Uvnitř ZenBooku Duo tepe 14. generace procesorů od Intelu, v maximální výbavě bude k dispozici varianta s Intel Core Ultra 9 s grafikou Intel Arc a neurální jednotkou, 32 GB RAM a 2TB SSD. Do počítače se vešlo aktivní chlazení, které umožňuje celé sestavě pracovat s TDP 35 wattů, aniž by docházelo k podtaktování CPU i GPU.

Asus nečinil kompromisy ani v portové výbavě, po obvodu základny najdeme:

2× porty USB-C (Thunderbolt 4)

1× USB-A (USB 3.2 Gen 1)

HDMI 2.1

3,5mm port na sluchátka

Bezdrátovou konektivitu zastupují Wi-Fi 6E a Bluetooth, přičemž skrze Bluetooth komunikuje i fyzická klávesnice obsahující rozměrný touchpad. Do útrob počítače je dále umístěna 75Wh baterie, která má poskytnout energii až na 13,5 hodiny při přehrávání videa na jedné obrazovce – při využití obou displejů výdrž spadne na 10,5 hodiny. Díky podpoře rychlonabíjení je možné dobití z nuly na 60 procent za pouhých 49 minut. Asus také tvrdí, že vestavěný akumulátor zvládne o 20 procent více dobíjecích cyklů než baterie u minulých generací.

Jelikož je součástí procesoru neurální jednotka, připravil si Asus několik scénářů jejího využití – webkamera se například stará o to, abyste ve videokonferencích vypadali co nejlépe, mikrofony zase využívají AI k odstranění šumu. ZenBook Duo se rovněž pyšní silnou sestavou reproduktorů Harman Kardon s certifikací Dolby Atmos. Ve výbavě nechybí ani IR kamerka podporující funkci Windows Hello pro biometrické ověřování uživatele.

Cena a dostupnost

Asus ZenBook Duo půjde do prodeje v prvním kvartále letošního roku, cena startuje na překvapivě příznivé částce 1 500 dolarů (asi 40 700 korun s DPH). Zatím však nevíme, jakou bude mít tato konfigurace výbavu.