Recenze Asus Zenbook 17 Fold: za jedinečnou konstrukci se platí

Jde o první 17“ skládací OLED notebook na světě

Unikátní konstrukce skrývá bohatou výbavu

Cena 90 tisíc Kč je hodně sebevědomá

Zařízení s ohebnými displeji jsou v posledních měsících čím dál větším trendem a přibývají výrobci, kteří si s těmito technologiemi pohrávají. Asus Zenbook 17 Fold OLED díky skládací konstrukci a ohebnému displeji poslouží nejen jako tablet nebo stolní počítač, ale zároveň i jako kompaktní notebook.

Stroj zaujme 17,3″ 2,5K OLEDem, procesorem Intel Core i7 12. generace s grafikou Iris Xe, 16 GB RAM, 1TB SSD úložištěm, 75Wh baterií s 65W nabíjením a 4 reproduktory s Dolby Atmos. Na českém trhu se prodává za doporučenou cenu 89 990 Kč s DPH.

Konstrukce a design

Jednoznačným benefitem zařízení s ohebnými displeji je skladnost. Těžko si představíme přenášení 17palcového tabletu, ale pokud jej přeložíte na polovinu, nezabere více místa než běžný notebook. Zenbook 17 Fold lze používat jako klasický velký tablet, můžete jej podepřít stojánkem a spolu s klávesnicí používat jako desktopový počítač, přicvaknutím klávesnice jej proměníte v běžný notebook, anebo jej otevřete jako mušli v úhlu 90 stupňů a používáte například jako čtečku knih.

Celý koncept se mi líbí. V otevřeném stavu se jedná o opravdu obří tablet, který na trhu nemá konkurenci. Nutno ovšem zmínit, že Asus v tomto ohledu nedrží prvenství. Podobné způsoby využití už nabízí například Lenovo ThinkPad X1, který minulý rok přišel ve druhé generaci. Ten je ale s 16,3“ displejem o kus menší – práce na 17,3“ Zenbooku může být produktivnější. Specifikace ThinkPadu jsou podobné, navíc ale podporuje aktivní stylus.

Skvělé zpracování, avšak vyšší hmotnost

O tom, že se ale nejedná o žádného střízlíka, hovoří hmotnost i rozměry – zařízení váží 1,5 kilogramu, půdorysné rozměry v rozbaleném stavu činí 378,5 × 287,6 mm. Tloušťka v rozevřeném stavu činí 8,7–11,7 mm, v zavřeném naroste na 17,4–31,9 mm. Tloušťka v zavřeném stavu příliš nenadchne, i když rozložený tablet má příjemnou tenkost. Pro mě osobně ale představuje největší překážku hmotnost. Na tablet je to zkrátka příliš a věřte mi, že ho v ruce dlouho neudržíte. Na malý notebook je to také dost a při přenášení se zkrátka pronese. Na výrobu šasi přitom byla použita hořčíková slitina, která zaručuje vysokou pevnost a zařízení není díky ní tolik těžké, jak by mohlo.

Na vrchní straně si jistě povšimnete tmavě modrého skla, které je magnetem na otisky prstů, a na té protější stojánku z tmavě zelené umělé kůže. Sklon můžete částečně korigovat, nicméně na můj vkus je stojánek příliš úzký. Byť na rovné velké ploše bude stát obrazovka zcela nehybně, například na kolenou apod. už se bude kymácet. V desktopovém režimu se stojánkem lze tablet/monitor používat pouze na šířku. V tomto režimu se ale nemusíte bát ovládat jej i dotyky – displej se ani nehne.

Když už byla řeč o ulpívání otisků, displej představuje asi největší magnet. Kvůli gumovým okrajům okolo, které navíc nepatrně vyčnívají, se z obrazovky těžce odstraňují drobné nečistoty. Velkou zajímavostí je, že Zenbook 17 Fold splňuje vojenský standard MIL-STD 810H. Odolá tedy různým nástrahám, jako jsou vlhkost, vibrace, nadmořská výška, různě vysoké/nízké teploty nebo pády.

Precizně zpracovaný kloub

Inovativně zkonstruovaný kloub nabízí 180stupňový rozsah. Obrazovku lze jde zcela rozevřít, avšak při zavření si lze povšimnout výrazné mezery mezi oběma polovinami. Kloub by měl vydržet více než 30 tisíc ohnutí, což je více než dostatečné. Po třech týdnech testování nic nenasvěcuje tomu, že by to tak skutečně nemělo být. Z celého provedení mám velice dobrý dojem.

Celý mechanismus pantu se schovává za koženkovým pouzdrem. Výčnělek na zadní straně je pohyblivý a zajišťuje ochranu kloubu. Jelikož se displej neohýbá ostře, vzniká velký rádius. Při otevírání zajíždí kloub do obou polovin. Asus musím za celé řešení pochválit. V otevřeném stavu je displej a celý tablet naprosto plochý.

Navíc není znatelný žádný ohyb. Částečně jde vidět pod určitým úhlem, čehož si běžně vůbec nevšimnete, ale hlavně není takřka cítit. Opravdu klobouk dolů. Kloub je dost tuhý, takže udrží horní polovinu v jakékoliv poloze. Bohužel se ale zařízení neotevírá snadno jednou rukou. Hlavně otevřít ho není snadné – není zde žádný výstupek. Vy tak budete muset použít prsty a dostat se do škvíry mezi oběma polovinami, což také vlivem silného magentu není úplně snadné.

Klávesnice a touchpad

Asus k Zenbooku 17 Fold přibaluje bezdrátovou Bluetooth klávesnici obsahující velký touchpad, za což chválím. Její tloušťka činí pouhých 5,5 mm a hmotnost odhaduji na 250 gramů. Zdvih kláves činí 1,4 mm, rozteč mezi nimi 19 mm a prohnutí 0,2 mm. Klávesnice je tedy plnohodnotná. Po touchpadu příjemně kloužou prsty a je dostatečně citlivý. Snadno se tiskne na 90 % plochy, avšak při klikání vydává trochu hlasitější zvuk.

Naopak klávesnice je tichá a píše se na ní velice pohodlně. Chválím za výborné zpracování kláves a za celkovou ergonomii. Vnější zpracování ale bohužel není vůbec dobré. Tento kus příslušenství je vyroben z plastu a na horní straně v okolí kláves a touchpadu má nalepenou koženku. Ta se časem zcela jistě začne odlupovat. Klávesy jsou také dosti nízké a nemají skoro žádný zdvih. Největší slabinou za mě ale je, že nemá žádné podsvícení. To je vzhledem k pořizovací ceně neodpustitelné.

Klávesnice se připojuje přes Bluetooth 5.1 a disponuje akumulátorem o kapacitě 250 mAh. K dobíjení slouží USB-C port na boku. Výdrž baterie je velmi dobrá a během třítýdenního testování jsem ji ani jednou nemusel dobíjet. K obrazovce se přichytává pevným magnetem. Systém se poté přizpůsobí a přepne obraz pouze na horní polovinu.

Bohužel se mi často stávalo, že jsem klávesnici nevypínal. A ona se sama nevypne. Také ji musíte jednou za čas dobít – o stavu baterie jste informováni v nastavení. Celkově bych si uměl představit lepší zpracování. I přesto ale chválím za její přítomnost – často jsem ji využíval jak v notebookovém režimu, tak v tom desktopovém.

Úžasný displej

Dotyková OLED obrazovka je tou hlavní chloubou, a to nejenom pro svou velikost. 17,3“ panel nabízí rozlišení 2 560 × 1 920 pixelů, což představuje poměrně slušnou jemnost. Při využívání jedné poloviny displeje se bavíme o 12,5“ úhlopříčce a rozlišení 1 920 × 1 280 pixelů. Tady tak nemám absolutně žádnou výtku.

Displej disponuje 60Hz obnovovací frekvencí. Přijde mi trochu škoda, že zde rovnou není 90 Hz. Odezva činí pouhé 0,2 milisekundy. Jedná se o 10bitový panel podporující HDR (špičkový jas 554 nitů) se 100% pokrytím DCI-P3.

Maximální běžný jas činí 350 nitů, takže displej je docela dobře čitelný i na slunci. Potěší až 70% snížení modrého záření. Displej z mého pohledu podává úžasné výkony. Nabízí syté barvy a pozorovací úhly jsou výtečné.

Kolem displeje si můžete povšimnout tlustých rámečků s gumovým povrchem. Nijak mi nevadí, protože se díky nim tablet lépe drží. Dotykovému ovládání nijak nepřekáží, pohodlně se provádí i swipe-from-edge gesta.

Odlišné poměry stran

Zatímco plně rozevřená obrazovka nabízí poměr stran 4:3, polovina má poměr 3:2. Velká plocha se skvěle hodí na práci. Můžete pak pohodlně používat více oken, což na malém displeji notebooku zvládnete jen stěží. Jedná se zkrátka o hlavní benefit. Sledování filmů při rozložení mě také bavilo, avšak kvůli danému poměru stran vznikají nad a pod obrazem výrazné černé rámečky.

Změna rozlišení a poměru stran nedělá Zenbooku žádné potíže a systém Windows 11 je na toto velice dobře připravený. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se někde něco špatně přeskupilo při přechodu z notebookového módu na desktopový. Aplikace a programy se vmžiku přizpůsobují.

Notebookový režim jsem využíval v 60 % případů. Kdykoliv jsem měl ale příležitost, rozložil jsem zařízení na velký tablet či monitor. Asusu se bohužel nepodařilo do první generace implementovat podporu stylusu. Musíte se spolehnout pouze na své prsty, touchpad, nebo myš. Samozřejmě však lze použít kapacitní pera s měkkou hlavičkou – s tím by neměl být žádný problém.

Výkonu tak akorát

Asus se rozhodl Zenbook 17 Fold osadit ultrabookovým procesorem Intel Core i7-1250U. Ten disponuje dvěma výkonnými a osmi úspornými jádry. Základní takt činí 1,1 GHz, v turbo režimu ale až 4,7 GHz. Intel Smart Cache má kapacitu 12 MB. Předností tohoto CPU není brutální výkon, ale efektivita. Základní TDP činí pouze 9 W a v zátěži stále dobrých 29 W.

Chlazení je zde vyřešeno poměrně dobře a vnitřek se zásadněji nezahřívá. Jen na zadní straně u výdechu chlazení poblíž loga je občas horko. Ventilátor zůstává po většinu času zcela tichý, což velice oceňuji. Také jsem rád, že lze nastavit jeho hlučnost. Při maximálním zátěži už ho každopádně hodně uslyšíte, což ale ničemu nevadí – alespoň nedochází k velkému poklesu výkonu při vyšších teplotách.

Ze zkušenosti musím říct, že na běžnou kancelářskou práci máte výkonu více než dostatek. Můžete si vedle sebe spustit několik aplikací, a přesto je přepínání mezi nimi plynulé a na nic nečekáte. Chválím za 16 GB RAM. Pro ukládání souborů slouží 1TB SSD úložiště (využitelných zhruba 950 GB) typu M.2 NVMe připojené přes PCIe 4.0. Vykazuje poměrně slušnou rychlost.

Integrovaná grafika Intel Iris Xe sice nedosahuje takových výkonů jako dedikovaná řešení, avšak na nějaké to hraní ve Full HD postačuje. Nicméně pokud se budete snažit o střih 4K videí nebo hraní náročnějších her, pocítíte určité limity. Osobně bych si tedy uměl představit vyšší výkon, protože jde o všestranný stroj, který se hodí pro řadu i náročnějších úkonů. Samozřejmě jsem si vědom toho, že by to znamenalo vyšší cenu a negativně by se to promítlo i do tloušťky těla a výdrže baterie.

Konektivita: mnoho portů zde nenajdete

Konektorová výbava tohoto flexibilního krasavce je dosti slabá. Nachází se zde pouze dvě USB-C s podporou rozhraní Thunderbolt 4, pomocí kterých připojíte buď dva monitory s rozlišením 4K, nebo jeden s rozlišením 8K. Umožňují i přenos dat rychlostí až 40 Gb/s. Pokud by vám chybělo tradiční USB-A, můžete využít přibalenou redukci. Pro připojení kabelu s konektorem HDMI, DisplayPort či RJ-45 si musíte obstarat příslušenství, stejně jako v případě paměťových karet. Ještě zde najdeme 3,5mm audio jack a toť vše.

Bezdrátovou konektivitu zajišťuje rychlé Wi-Fi 6E a Bluetooth 5. Díky dvěma anténám je příjem velmi dobrý, dosah více než dostatečný a signál stabilní. Jen jsem nemohl vyzkoušet maximální rychlost, jelikož nedisponuji routerem s podporou standardu 802.11ax, nýbrž jen ac.

Webkamera a další senzory

Nad displejem se nachází 5Mpx kamerka. Podává poměrně slušné výsledky, které vám pro videokonference zcela jistě budou stačit. Navíc zde nechybí technologie Asus 3D Noise Reduction, která v reálném čase zbavuje obraz šumu a doostřuje ho.

Vedle „webky“ si ještě našly místo infračervené senzory, které urychlují odemykání systému pomocí funkce Windows Hello. Přihlášení většinou proběhne rychle, i když někdy na můj vkus trvá dlouho. Proto mě trochu mrzí, že zde není také čtečka otisků prstů, kterou jsem si na svém vlastním notebooku oblíbil.

Kamera využívá funkci AdaptiveLock – umělá inteligence rozpozná, když se od počítače vzdálíte, a uzamkne jej. Po příchodu vás opět přihlásí. Další funkce, tentokrát pro úsporu energie, mi občas vadila – když se odvrátíte od obrazovky, ta automaticky sníží jas. Aspoň se dá vypnout v nástroji MyAsus. K dispozici je také snímač, který na základě okolního světla automaticky upravuje jas a teplotu barev obrazovky.

Velmi dobrý zvuk

O zvuk se postarala, jak bývá u Asusu zvykem, společnost Harman Kardon. Na bocích se nacházejí hned čtyři hlasité reproduktory. Podporují Dolby Atmos a díky dvoukanálovému inteligentnímu zesilovači jsou 3,5× hlasitější, a to s minimálním zkreslením.

Hrají čistě a vyváženě. Hlasitost si zaslouží pochvalu a vy se tak můžete plně ponořit do sledování filmů a poslechu hudby. Středy jsou precizní, výšky se neztrácejí a sem tam pocítíte i hutné basy.

Zenbook dokáže ozvučit i menší místnost a svou reprodukcí uspokojí většinu uživatelů. Osobně jsem se s přenosným počítačem, který by měl lepší a hlasitější reproduktory, nesetkal.

Mikrofony a technologie AI ClearVoice

Zajímavou funkcí je technologie ClearVoice pro mikrofony. Ta umožňuje pokročilé filtrování nežádoucích ruchů z okolí a zesiluje pouze váš hlas. Na výběr jsou hned tři režimy – základní, pro jednu osobu (pokročilé filtrování za použití umělé inteligence) a pro více hovořících osob, kdy se AI zaměřuje na více hlasů a vše ostatní potlačí.

Z vlastního testu musím usoudit, že tato funkce funguje opravdu dobře. Perfektně se hodí do kaváren, do firemního open spacu a do dalších rušnějších prostor, pokud nemáte sluchátka s mikrofonem, nebo pokud do mikrofonů hovoří více osob. Podobnou funkci lze aktivovat i na protilehlou stranu, kdy je filtrován zvuk kromě hlasů.

Napájení a výdrž baterie

K nabíjení 75Wh baterie můžete využít oba zmíněné Thunderbolty. Kromě dodávaného 65W adaptéru (19 V/3,42 A) lze sáhnout po jakékoliv nabíječce nebo powerbance k telefonu s USB-C koncovkou. Dodávaný adaptér je poměrně velký a překvapil mě i tlustý přívodní kabel s širokými koncovkami. Upřímně, takto velký a těžký zdroj se mi nosit s sebou často nechtělo.

Nabití z nuly na 60 % zabere jen 55 minut a doplna to trvá zhruba 2 hodiny. To bohužel nejsou úplně nejlepší výsledky. Výrobce udává výdrž až 9,5 hodiny na jedno nabití v režimu notebooku a 8,5 hodiny v desktopovém režimu. Já se sice na podobná čísla nikdy nedostal, ale i tak je výdrž poměrně dobrá. Celý pracovní den bez nabíječky asi zvládnete, tedy pokud mluvíme o standardní kancelářské práci. Já se bez přístupu k externímu zdroji energie obešel okolo osmi hodin.

Výdrž jsem také testoval přehráváním lokálně uloženého videa s Full HD rozlišením a jasem i zvukem nastavenými na 50 procent. V notebookovém režimu jsem se dostal na 8 hodin 20 minut a v desktopovém režimu na 7 hodin 45 minut. Určitě bych si dokázal představit i lepší hodnoty, ale v zásadě mě častější nabíjení nijak nelimitovalo.

Windows 11 s několika bonusy

Použitým operačním systémem se stal Windows 11 Home. Některé zamrzí, že se zde nenachází verze Pro. V předinstalovaných aplikacích samozřejmě nechybí MyAsus. V tomto nástroji máte přehled o záruce i aktualizacích (softwaru, BIOSu a ovladačích), můžete provést diagnostiku hardwaru i softwaru, zažádat o zákaznickou podporu atd.

Funkce GlideX vám umožní zrcadlit obsah z telefonu na počítač nebo použít tablet jako externí monitor, a to vše drátově, nebo bezdrátově. Windows 11 nabízejí intuitivní a snadnou správu oken, přesto si zde Asus připravil aplikaci ScreenXpert, která ale nabízí více funkcí než jen rozvrhování oken. Zakoupením produktu navíc získáte tříměsíční členství Adobe Creative Cloud.

Úplně se mi nelíbí nainstalované McAfee. Tento antivirus Asus instaluje snad na všechny své počítačové produkty a považuji jej za pekelně otravný. Nejen že pořád píše o nějakých hrozbách, které se ve skutečnosti nevyskytly, ale navíc vás pořád nutí ke koupi licence. Nejlepší je ho okamžitě odinstalovat.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook 17 Fold OLED je velice zdařilým produktem. Celý koncept se mi hodně líbí a cítím z něho nepopiratelný wow efekt. Rozevírání malého notebooku na velký tablet/monitor si během chvíle zamilujete. I když jsem zhruba 60 % času používal „Folda“ jako klasický notebook, protože ne vždy máte podmínky, abyste ho mohli zcela rozložit, velkou obrazovku jsem si ihned oblíbil. Musím vyzdvihnout celé zpracování – zejména pojetí a konstrukční zpracování kloubu.

V rozloženém stavu není znatelný žádný ohyb displeje. Bohužel ale Zenbook 17 Fold nelze při přenášení zcela zavřít a vzniká viditelná mezera. Tu hravě zaplníte přibalenou klávesnicí, na které si mi sice psalo dobře, ale její zpracování nepůsobí zrovna prémiově a chybělo mi podsvícení. Vysoká hmotnost celku 1,5 kg se negativně projevuje nejen při držení v režimu tabletu, ale zejména při přenášení.

Displej si zaslouží pochvalu za dostatečný jas, skvělé pozorovací úhly a výborné barvy. Někoho by ovšem mohla mrzet absence podpory stylusu – možnost jeho používání by na tak velké ploše jistě přišla vhod.

Chválím velmi hlasité reproduktory a všechny softwarové vychytávky. Po stránce výkonu jsem neměl problém, avšak za podobné peníze jistě koupíte daleko výkonnější notebooky. Osobně mi scházela čtečka otisků prstů, protože sken obličeje mi občas přišel trochu pomalejší. Konektorová výbava bohužel není nejširší. Jeden Thunderbolt budete používat pro nabíjení, čemuž se vzhledem k průměrné výdrži během dne asi nevyhnete. Druhý je ale nešikovně umístěný.

Celkově hodnotím Asus Zenbook 17 Fold OLED pozitivně. Na to, že se jedná o první generaci této koncepce, je výborně zpracovaný a navržený. Pár drobností a výtek se najde, avšak tu největší překážku tvoří cena atakujících 90 tisíc Kč. Přesto si jej zakoupilo mnoho zájemců, a tak je tento unikátní přenosný počítač v České republice vyprodaný. Já už se nyní těším na druhou generaci.

Klady špičkový flexibilní 2,5K OLED displej

kvalitní zpracování

notebook, tablet a desktop v jednom

wow efekt, unikátní design

optimalizovaný systém a SW výbava

velmi hlasité reproduktory

solidní hardwarová výbava Zápory cena

vyšší hmotnost

chybějící podpora aktivního stylusu

absence čtečky otisků prstů

tloušťka v zavřeném stavu

málo portů, nešťastně rozmístění

stojánek by mohl být širší a mít větší sklon

Koupit Asus Zenbook 17 Fold OLED