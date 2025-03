Asus v Praze ukázal neskutečnou herní bestii ROG Strix Scar 18. Výkonu má na rozdávání

Asus na akci v Praze prezentoval svůj herní hardware

V hlavní roli se nacházel notebook Asus ROG Strix Scar 16/18

Ten má k dispozici vysoký výkon, za který si Asus ovšem nechá zaplatit

Tchajwanská společnost Asus herní zařízení jednoduše umí. Ať už jde o špičkové příslušenství, handheldy či notebooky, pokud sáhnete po takřka čemkoli s označením ROG (Republic of Gamers), pravděpodobně neuděláte chybu. Asusu zkrátka na hráčích záleží, což potvrzuje například nedávným představením špičkového herního notebooku ROG Strix Scar 18 (2025) G835, který již v redakci testujeme a brzy se můžete těšit na podrobnou recenzi.

Špičkový herní výkon pro náruživé hráče

U příležitosti uvedení do prodeje Asus připravil pro technologické/herní novináře a influencery speciální akci v pražských Holešovicích, na které společnost prezentovala nejen své nejnovější produkty, ale také ve spolupráci s českým zastoupením Nvidie a Microsoftu dala nahlédnout technologické novinky, se kterými se hráči již nyní mohou ve hrách setkávat. V rámci krátkých přednášek se tak přítomní mohli dozvědět něco více například o technologiích jako DLSS 4 či o využití umělé inteligence ve hrách.

Pochopitelně ale nechyběla ani možnost si přímo na místě otestovat nejnovější hardware od Asusu, a to ať na těch nejnovějších hrách jako je Kingdom Come: Deliverance 2, tak třeba na nestárnoucích titulech, jako je Heroes of Might and Magic 3. V hlavní roli byl pochopitelně ROG Strix Scar 16/18, který se může pyšnit třeba výkonným procesorem až Intel Core Ultra 9 275 HX taktovaný na 2,7 GHz (36 MB cache, přetaktování až na 5,4 GHz, 24 jader, 32 vláken, až 65 W TDP).

V útrobách najdeme grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 5090 s 24 GB GDDR7 paměti a maximálnímu TGP 175 W s funkcí Dynamic Boost či ROG Nebula HDR panelem vyrobeným technologií MiniLED o velikosti 16″ či 18″, rozlišením až 2,5K (2 560 × 1 600 pixelů, WQXGA), obnovovací frekvencí 240 Hz a odezvou 3 ms.

Pokud se již nemůžete této herní novinky dočkat, připravte se na pořádný výdaj – za nejnižší konfiguraci s označením G635LW-NEBULA025X zaplatíte 105 990 korun, ta nejvyšší s označením G835LX-NEBULA011X vás poté přijde na rovných 143 980 korun. Asus si k novým notebookům pro zájemce přichystal také předobjednávkový balíček v hodnotě 14 tisíc korun, nicméně ten můžete uplatnit pouze do konce března.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.