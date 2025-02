K předobjednávkám nejvýkonnějších ROG notebooků Strix SCAR získáte prémiový balíček za 14 tisíc! Vybrali jsme 5 nejlepších funkcí

Asus představil nové, extrémně výkonné herní notebooky ROG Strix SCAR 16/18

Ty se pyšní vysokým výkonem, efektivním chlazením či stylovým podsvícením

Cena začíná na ceně lehce přesahující 100 tisíc korun

K předobjednávce (až do konce března) dostanete dárky v hodnotě 14 tisíc korun

Tchajwanská společnost Asus patří už dlouhá léta k předním výrobcům notebooků a příslušenství na světě. Zvláštní péči ale věnuje také hráčům, kteří si na výkonný hardware obzvláště potrpí, a to skrze svou řadu ROG, tedy Republic of Gamers. Tu nyní rozšiřuje novinka Asus ROG Strix SCAR 16/18, která nabízí vysoký herní výkon ve stylovém balení, které je vhodné třeba na cesty, ale ani při domácích herních seancích se určitě neztratí. Vybrali jsme 5 nejlepších funkcí, které jistě zaujmou nejednoho hráče.

Extrémní výkon

Notebooky a výkonná grafika, to dlouhou dobu nešlo dohromady. Moderní herní notebooky si ale s tímto neduhem už lámat hlavu nemusí. Asus ROG Strix SCAR 16/18 zájemcům nabízí možnost zvolit si konfiguraci s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 5090, která nabízí vysoký výkon nejen pro hraní her, ale například také pro kreativní tvorbu, především díky 24 GB GDDR7 paměti, maximálnímu TGP 175 W s funkcí Dynamic Boost, podpoře technologie Advanced Optimus a přístupu k nejnovějším nástrojům pro AI akceleraci včetně DLSS 4 a Frame Generation. Ve spojení s až 64 GB operační paměti RAM a 4TB úložištěm se dá tento notebook bez nadsázky označit za monstrum, které si poradí i s velmi náročnými úkoly.

Díky technologii Nvidia Advanced Optimus může notebook automaticky směrovat snímky ze samostatného GPU přímo na displej pomocí přepínače MUX Switch a obejít tak integrovanou grafiku. Toto řešení zvyšuje výkon o 5–10 % ve srovnání se stroji bez přepínače MUX Switch, což vylepšuje herní zážitek. Automatické přepínání také šetří výdrž baterie počítače, protože může dynamicky přecházet mezi výkonným samostatným GPU a integrovaným GPU s nižší spotřebou.

Ani v případě procesoru notebooky Asus ROG Strix SCAR 16/18 nezaostávají. K dispozici totiž mají výkonný procesor až Intel Core Ultra 9 275 HX taktovaný na 2,7 GHz (36 MB cache, přetaktování až na 5,4 GHz, 24 jader, 32 vláken, až 65 W TDP), kterému je navíc k dispozici technologie Intel AI Boost NPU, která zvýší počet operací až o 13 TOPS. Pokud tedy pracujete i s umělou inteligencí, ať už v pro práci, či pro zábavu, nebudete mít o výkon nouzi.

Efektivní chlazení má Asus v malíku

O správné fungování se stará přepracované šasi a pokročilý systém chlazení. Vylepšené chlazení zahrnuje chladicí směs z tekutého kovu, která není v případě notebooků ROG ničím neobvyklým, v kombinaci s end-to-end odpařovací komorou a velkými ventilačními otvory vzadu. Tato sestava efektivně řídí kombinovaný výkon notebooku o hodnotě 250 W (75 W CPU + 175 W GPU) a zajišťuje plynulý a spolehlivý výkon i při intenzivním hraní her nebo během náročného multitaskingu.

Speciální chladicí deska s odpařovací komorou spolupracuje s chladičem se třemi ventilátory a pokrývá všechny důležité hardwarové komponenty a velké ventilační otvory se táhnou téměř přes celou zadní stranu notebooku a zajišťují maximální proudění vzduchu. V průběhu let Asus napříč celou řadou ROG nahrazoval standardní termální pastu zmíněným tekutým kovem, který zachovává teploty až o 15 °C nižší, což je nezbytné pro trvalý výkon i dlouhodobou životnost systému. Užitečnou vychytávkou je také speciální odvětrávání v blízkosti plochy, kam dáváte ruce. Díky tomu může ventilátor pod klávesnicí efektivněji obměňovat vzduch a udržovat teplotu kláves pod úrovní 30 °C.

Styl novince rozhodně nechybí

Notebooky Asus ROG Strix SCAR 16/18 nezapomínají ani na styl, který je pro mnoho hráčů velmi důležitý. Přepracované šasi notebooku nabízí elegantnější vzhled se zaoblenými rohy a novou světelnou lištou po jeho obvodu. Vylepšený systém RGB osvětlení využívá technologii ROG Aura Sync a přináší možnost přizpůsobit si vzhled notebooku ve futuristickém stylu. Mezi stylovými doplňky nechybí ani displej AniMe Matrix.

Tato přizpůsobitelná LED matrice na víku, která byla dosud exkluzivně vyhrazena pro řadu notebooků Zephyrus, umožňuje uživatelům využívat vlastní grafiku, animace a oznámení, což dodá notebooku osobitý vzhled. Díky sestavě 810 LED diod, které prosvítají přes 9 152 přesně vyfrézovaných otvorů, můžete předvést svůj styl pomocí celé řady předpřipravených animací, importovat vlastní GIF nebo vytvořit animaci vlastního obrázku.

Upgrade komponent z pohodlí domova

Ačkoli technologie v optimálním případě fungují spolehlivě dlouhé roky, může se stát, že některá komponenta odejde do křemíkového nebe předčasně. Zatímco u většiny notebooků je výměna takové komponenty otázkou minimálně speciálního nářadí, případně rovnou návštěvy servisního centra, Asus ROG Strix SCAR 16/18 přináší uživatelům sympatickou vychytávku v podobě systému výměny komponent bez použití nářadí.

Spodní kryt lze nově otevřít i bez šroubováku nebo jiného nářadí, což umožňuje rychlý a snadný upgrade paměti RAM či SSD úložiště. Zadní panel jednoduše uvolníte posunutím tlačítka doleva – úplně bez šroubů. Díky tomu si můžete v pohodlí domova nejen v případě nutnosti vyměnit vadnou komponentu, ale také zvýšit či zrychlit paměť, ať už jde o RAM, či interní úložiště.

ROG Nebula HDR Display – MiniLED 2,5K/240 Hz

Důležitou součástí každého notebooku je pochopitelně displej. Na tom si v Asusu dali záležet – notebooky ROG Strix SCAR 16/18 disponují ROG Nebula HDR panelem vyrobeným technologií MiniLED o velikosti 16″ či 18″, rozlišením až 2,5K (2 560 × 1 600 pixelů, WQXGA), poměrem stran 16:10, obnovovací frekvencí 240 Hz, odezvou 3 ms, pozorovacími úhly až 170°, jasem 1 200 nitů, kontrastním poměrem 1000:1, technologií G-Sync či antireflexní úpravou.

Co se týče certifikací, nechybí například punc Pantone Validated, pokrytí barevného prostoru DCI-P3 ze 100 procent či podpora pro Dolby Vision HDR. Notebook tak využijete nejen na hraní her, ale také na profesionální práci. Pokud se rozhodujete, zda spíše sáhnout po menší variantě, nebo naopak raději zvolit tu větší, pochlubil se Asus zajímavou informací – dle jeho statistik prodejů se větší varianty notebooků prodávají mnohem více, což zpochybňuje dlouho zažitý názor, že kompaktnější provedení je vždy preferovanější.

Prémiový balíček k předobjednávkám v hodnotě 14 tisíc korun

Za prémiový notebook ROG Strix SCAR 16/18 si pochopitelně nechá Asus také pořádně zaplatit. Nejnižší konfigurace ROG Strix SCAR 16 (2025) G635 s označením G635LW-NEBULA025X začíná na ceně 105 990 korun. Pokud byste chtěli to nejlepší, budete se patrně poohlížet po ROG Strix SCAR 18 (2025) G835 s označením G835LX-NEBULA011X, za který si Asus řekne o 139 990 korun.

Asus si je vyšší ceny vědom a případnou předobjednávku se vám pokusí ulehčit alespoň exkluzivním balíčkem dárků v celkové hodnotě 14 tisíc korun. V něm najdete elektronický poukaz v hodnotě 5 tisíc korun, který můžete rovnou uplatnit při nákupu, batoh ROG Archer ErgoAir, dvouletou záruku proti náhodnému poškození a také dvě hry do začátku – Monster Hunter Wilds a český megahit Kingdom Come: Deliverance II. Jen pozor – nabídka je časově omezená do 31. března letošního roku.