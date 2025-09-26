Asus ROG Xbox Ally míří do Česka, k předobjednávkám dostanete příjemné bonusy

- Zájemci o handheldy ROG Xbox Ally a ROG Xbox Ally X mají důvod k radosti
- Asus oficiálně oznámil ceny a spustil předobjednávky
- Pokud se obejdete bez nabíječky, můžete se dostat na výhodnější cenu
Handheldy zažívají v posledních letech díky Nintendu nebývalý úspěch. Pro náročnější hráče, kteří by Maria a Zeldu raději vyměnili za jiné tituly, naštěstí nabízí nejeden výrobce svou alternativu v podobě PC handheldů, přičemž mezi ty nejlepší se může řadit Asus se svým ROG Ally. Tchajwanská společnost poměrně nedávno spojila síly se samotným Microsoftem a odhalila první „Xbox handheld“ s názvem Asus ROG Xbox Ally, respektive také vybavenější verzi ROG Xbox Ally X. Od té doby nicméně netrpělivě očekáváme spuštění předobjednávek a také na oficiální české ceny.
Xbox handheld od Asusu míří na český a slovenský trh
Toho dne jsme se nyní dočkali. Pro zájemce si Asus připravil nové verze svých ověřených handheldů s dobrou ergonomií, zážitkem přibližujícím se konzolím a exkluzivním propojením s ekosystémem Xbox. Procesory AMD Ryzen AI Z2 Extreme a Z2 A se poté starají o dostatek výkonu na cestách, stejně jako vylepšená baterie o delší výdrž. Zapomenout nesmíme ani na 7″ displej s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, až 24 GB LPDDR5X-8000 či 1TB úložiště.
A teď k tomu nejdůležitějšímu – Asus ROG Xbox Ally s procesorem AMD Ryzen Z2 A bude na českém trhu k dispozici za 14 990 korun. Vybavenější variantu Asus ROG Xbox Ally X s procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme naproti tomu pořídíte za 22 490 korun. Za zmínku stojí také příslušenství v podobě pouzdra ROG Xbox Ally 2-in-1 Premium Case, které odpuzuje vodu a má unikátní design zipů, jenž bude v prodeji za 1 299 korun. V prodeji bude také dokovací stanice ROG Bulwark dock DG300 s proty HDMI 2.1, USB-C (jeden s podporou 100W napájení skrze Power Delivery), USB-A, audio konektorem či gigabitovým Ethernetem, jehož cena byla stanovena na 2 999 korun.
A jaká je dostupnost v Česku a na Slovensku? K předobjednání jsou oba handheldy od 26. 9. 2025, celosvětové uvedení na trh proběhne 16. 10. 2025. Pro zákazníky, kteří by si handheld chtěli předobjednat skrze oficiální Asus e-shop si tchajwanský výrobce připravil několik zajímavých zvýhodnění. Při společném nákupu ROG Xbox Ally nebo ROG Xbox Ally X mohou zákazníci získat slevu na příslušenství ROG Xbox Ally 2-in-1 Premium Case (999 Kč), dokovací stanici ROG Bulwark (2 499 Kč) a prodlouženou záruku (499 Kč, běžně 799 Kč), přičemž pokud se obejdete bez přibaleného 65W adaptéru, můžete handheld získat ještě o něco levněji.