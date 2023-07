Assassin’s Creed: Black Flag se vrací! V Ubisoftu má vznikat plnohodnotný remake

V Ubisoftu údajně vzniká remake pirátského Assassin’s Creed Black Flag

Předělávky jednoho z nejoblíbenějších dílů série se však dočkáme až za několik let

Po nepřesvědčivých finančních výsledcích a zrušených projektech se společnost Ubisoft rozhodla vsadit na své nejpopulárnější značky včetně Assassin’s Creed. Nově by do této strategie měla zapadat také plnohodnotná předělávka jednoho z nejoblíbenějších dílů akční série s podtitulem Black Flag, který se odehrává v 18. století během zlaté éry pirátství. S odvoláním na nejmenované zdroje to tvrdí herní magazíny Kotaku a Insider Gaming.

Remake hry z roku 2013 se podle dostupných informací nachází na úplném začátku vývoje, vydání je tedy v tuto chvíli v nedohlednu. Na vývoji by se měla významně podílet singapurská pobočka Ubisoftu, která výrazně přispěla právě k tvorbě mořeplavecké části původní hry. S ohledem na rannou fázi projektu bohužel není jasné, zda se tvůrci uchýlí k modernějšímu pojetí hratelnosti po vzoru Odyssey či Valhaly, nebo nabídnou originálnější pojetí například s důrazem na oblíbené námořní bitvy.

I can corroborate this. But it's as early as you can get when it comes to development tbh. https://t.co/AV4apomGFT — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 30, 2023

Na celé situaci je pikantní především skutečnost, že v Ubisoftu stále vzniká také další pirátská hra – Skull and Bones, k jejímuž oznámení došlo před dlouhými šesti lety. Projekt v průběhu let prošel mnoha změnami a měnil datum vydání. Například na nedávné herní konferenci jej fanoušci hledali marně, ačkoliv podle dostupných informací by měl vstoupit do prodeje do konce aktuálního fiskálního roku, který končí 31. března 2024.