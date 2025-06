Applu unikla nová MagSafe nabíječka pro iPhony. Nabídne výkon až 45 wattů

Apple chystá novou bezdrátovou nabíječku s výrazně rychlejším nabíjením

Podobat se bude současné verzi, k dispozici bude se dvěma délkami kabelu

Hlavní novinkou má být podpora standardu Qi 2.2, který zvládá až 50 wattů

Apple v září představí novou rodinu iPhonů, která přinese několik mezigeneračních vylepšení. Jednak se dočkáme zbrusu nového tenkého iPhonu 17 Air, který nahradí současnou variantu Plus, dále se můžeme těšit na větší 120Hz displej u základního iPhonu 17, a na nový design zad a výkonnější čipset u modelů iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Dojít by mohlo i na zrychlení nabíjení – tchajwanský certifikační úřad NCC totiž Applu schválil dvě nové bezdrátové nabíječky s podporou nejnovějšího standardu Qi 2.2, který podporuje výrazně výkonnější nabíjení.

Apple chystá výkonnou bezdrátovou nabíječku

Podle obrázků z certifikace má nová nabíječka od Applu vypadat podobně jako ta stávající – bude mít tvar kruhového puku s průměrem cca 5 cm a napevno připevněným opleteným kabelem o délce 1 nebo 2 metry (první model má označení A3502, druhý A3503).

Novinkou této nabíječky má být podpora standardu Qi 2.2, který má poskytnout větší efektivitu, spolehlivější fyzické zarovnání (pravděpodobně silnější magnety) a zároveň vyšší nabíjecí výkon, údajně až 50 wattů.

Podle obrázků na nabíječce se pravděpodobně plného výkonu nedočkáme, i tak má být ale navýšení výkonu znatelné – na „puku“ je uvedeno až 15 voltů při 3 ampérech, což znamená výkon 45 wattů. Bude však zapotřebí připojit kompatibilní adaptér s podporou standardu USB Power Delivery.

Nové nabíječky mají být zpětně kompatibilní se staršími iPhony (testovány byly s iPhonem 11 a 16), u nich ale pravděpodobně dosáhnou nižších výkonů. Do loňského roku iPhony podporovaly bezdrátové nabíjení s maximálním výkonem 15 wattů (s využitím kompatibilní MagSafe nabíječky), loňská generace iPhone 16 si polepšila na 25 wattů.

Pokud by Apple u letošní generace navýšil výkon na zmíněných 45 wattů, jednalo by se o znatelný skok. Ruku v ruce s ním by ale měl Apple navýšit i výkon klasického kabelového nabíjení, které je aktuálně zastropováno na 30 wattů (krátkodobě až 38 wattů).

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.