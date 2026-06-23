Apple ztratil něco, čím před lety drtil konkurenci. Nový šéf John Ternus to má změnit

- Apple poslední dobou tápe v oblasti designu, jako většina jeho konkurentů
- Nápaditost z dob Jobse a Ivea je ten tam, iPhony vypadají více méně rok do roku stejně
- Změnu má podle mnohých přinést nastupující šéf John Ternu, současný ředitel hardwaru
Apple a design jde dohromady jako chléb a máslo. Americký výrobce byl po dlouhá léta považován za společnost, která staví design a dílenské zpracování na první místo. To druhé stále platí, to první ale ustoupilo pomalejšímu vývoji na trhu. Podle nejnovějšího reportu Marka Gurmana z agentury Bloomberg se však situace uvnitř Applu za poslední dekádu výrazně změnila a design už nehraje tak dominantní roli jako dříve.
Skončil Jony Ive, skončil design?
V době, kdy firmu vedli Steve Jobs a šéfdesignér Jony Ive, bylo designové studio jedním z nejmocnějších oddělení v celé společnosti. Právě zde vznikaly nápady na budoucí produkty a ostatní týmy se jejich vizí přizpůsobovaly. Designéři měli přímý vliv na strategická rozhodnutí a jejich slovo mělo velkou váhu.
To se ale začalo měnit po roce 2015, kdy Jony Ive opustil každodenní řízení týmu a přesunul se do role Chief Design Officer. Navenek šlo o povýšení, ve skutečnosti však šlo o první krok k oslabení významu designu uvnitř společnosti, připomíná Gurman. Ive postupně trávil v Applu méně času a v roce 2019 firmu definitivně opustil, aby založil vlastní designérské studio LoveFrom.
Vzhled podle manažerů
Po Iveově odchodu převzala vedení designového týmu Evans Hankey. Na rozdíl od svého předchůdce ale nedostala místo v nejužším vedení Applu. Namísto toho podléhala provoznímu řediteli Jeffu Williamsovi, který byl do konce roku 2025 – minimálně dle oficiální hierarchie – pravou rukou Tima Cooka.
Power On: The No. 1 priority for new Apple CEO John Ternus should be revamping the company’s design team and reprioritizing design. Inside how Apple’s design team fell apart over the last decade. https://t.co/NY2FnX3nds
— Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2026
Právě tento krok podle mnoha zaměstnanců symbolizoval změnu priorit společnosti. Zatímco za Jobse byl design jedním z hlavních pilířů firmy, pod vedením Cooka získaly větší význam provozní efektivita, logistika a finanční výsledky.
Po odchodu Hankey se situace ještě zkomplikovala. Apple postupně opustila řada zkušených designérů, kteří pracovali po boku Jonyho Ivea. Někteří odešli do LoveFrom, jiní založili vlastní firmy nebo zamířili do důchodu. Designové oddělení tak přišlo o velkou část svých nejvýraznějších osobností.
Nedostatek nových nápadů i pomalejší trh
Podle Gurmana se oslabení designového týmu začíná promítat i do samotných produktů. Apple sice nadále pravidelně uvádí nové generace zařízení, tempo výraznějších inovací a zásadních designových změn ale zpomalilo. Vidět je to i u konkurence, vzpomeňte na design nejnovějších vlajkových lodí Samsung nebo Honor.
Insider Bloombergu coby příklad uvádí především iPhone, jehož vzhled se v posledních letech měnil jen minimálně. Podobná situace panuje také u hodinek Apple Watch, sluchátek AirPods nebo počítačů Mac, které si už řadu let zachovávají velmi podobný design. V éře Steva Jobse a Jonyho Ivea by podle některých bývalých zaměstnanců bylo takto dlouhé období bez výraznějších změn nepředstavitelné; nehledě na konkurenci.
Další ranou pro designovou divizi byl odchod Alana Dyea, který vedl tým zodpovědný za návrh uživatelského rozhraní. Dye zamířil do společnosti Meta Platforms a s ním odešlo i několik dalších designérů.
Co změní John Ternus?
Situaci by mohl změnit nástup nového generálního ředitele. Jak už bylo oznámeno, v září se vedení firmy ujme dosavadní hardwarový šéf John Ternus, který je považován za člověka s výrazně silnějším vztahem k produktům než k provoznímu řízení. Ternus si údajně uvědomuje, že Apple potřebuje designové oddělení znovu posílit a vrátit mu význam, který mělo v minulosti. V interním setkání se zaměstnanci dokonce zdůraznil, že design zůstává jedním ze základních pilířů společnosti a Apple chce i nadále vytvářet produkty, které budou patřit k těm nejlépe navrženým na trhu.
Pokud se mu podaří přivést silného lídra a obnovit někdejší prestiž designového studia, mohlo by to znamenat začátek nové éry. Otázkou však zůstává, zda se Applu podaří navázat na dobu, kdy byl právě design jedním z hlavních důvodů jeho mimořádného úspěchu. Přece jen, i když je Ternus této myšlence nakloněn, v pozici CEO už bude mít úplně jiné starosti.
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