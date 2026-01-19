TOPlist

Apple ztrácí výsadní postavení: AI firmy mu berou čipy přímo před nosem

Michael Chrobok
Michael Chrobok 19. 1. 12:00
1
Čipset s logem společnosti Apple
  • O čipy tchajwanské společnosti TSMC je nebývalý zájem
  • Konkurence ze segmentu umělé inteligence pomalu vytlačuje Apple jakožto největšího zákazníka
  • V budoucnu by to mohlo znamenat, že bude nakupovat méně čipů za více peněz

Byznys s výrobou počítačových čipů zažívá nevídaný boom. Zatímco v minulosti nebyl až takový problém pro velké firmy zajistit si dostatečné výrobní kapacity pro uspokojení poptávky zákazníků, v poslední době je situace na trhu čím dál tím napjatější. Apple musí stále více soutěžit s jinými společnostmi o čipy vyráběné společností Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), protože rostoucí poptávka po umělé inteligenci mění kapacitu a priority zákazníků.

Ztratí Apple své výsadní postavení u TSMC?

Podle podrobné zprávy na blogu Culpium, kterou zveřejnil analytik zaměřující se na polovodiče Tim Culpan, již nemá Apple zaručený preferenční přístup k nejmodernějším výrobním kapacitám TSMC, což představuje významnou změnu po více než deseti letech, během nichž byly čipy Apple ústředním bodem růstové strategie této společnosti. Apple nyní přímo konkuruje zákazníkům zaměřeným na AI, jako jsou Nvidia a AMD, zejména v oblasti nejmodernějších výrobních technologií a kapacit.

Akcelerátory AI spotřebovávají podstatně více plochy waferu na jednotku než systémy na čipech pro smartphony, což znamená, že i menší počet zákazníků z oblasti AI může zabrat nepřiměřený podíl technologicky pokročilé výrobní produkce. V důsledku toho již nejsou čipové návrhy Applu automaticky upřednostňovány ve dvou desítkách výrobních závodů TSMC. Nvidia pravděpodobně překonala Apple jako největšího zákazníka TSMC z hlediska tržeb alespoň v jednom nebo dvou čtvrtletích v roce 2025, ale přesné pořadí zákazníků není známo. Apple přestal být hlavním motorem růstu tržeb TSMC přibližně před pěti lety.



Nový Macbook Pro s čipem Apple M5



Nepřehlédněte

Apple Silicon slaví 5 let: revoluce, která navždy změnila svět Maců

Zpráva naznačuje, že Apple může čelit vyšším nákladům na křemík pro budoucí generace čipů, protože soutěží s zákazníky z oblasti umělé inteligence, kteří jsou ochotni platit vyšší ceny za přednostní přístup. I když je nepravděpodobné, že by Apple nebyl schopen dodávat produkty kvůli nedostatečnému množství polovodičových destiček, trvalý tlak na ceny u pokročilých uzlů by mohl v příštích několika letech ovlivnit marže produktů nebo cenové strategie.

Kapitoly článku