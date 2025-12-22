Apple zjednodušil výměnu baterie u MacBooku Pro s M5, oprava už není noční můrou

- Vyměnit baterii na MacBooku Pro s procesorem M5 nebyla nejjednodušší záležitost
- V Applu si toho podle všeho byli vědomi a nyní sjednali nápravu
- Nový způsob výměny baterie ocení jak uživatelé, tak i servisní centra
Opravit si notebook v případě poruchy je poměrně běžná věc, kterou u starších modelů často zvládl v domácích podmínkách i méně zkušený kutil. Novější designy notebooků nicméně favorizují tenké rozměry a nízkou hmotnost, jež klade vysoké nároky na interní design, což ústí v horší opravitelnost. Některé z nejnovějších laptopů je velmi těžké opravit, přičemž mezi smutné premianty v tomto ohledu patří zařízení s nakousnutým jablíčkem ve znaku. Nejnovější čtrnáctipalcový MacBook Pro s procesorem M5 je na tom ale překvapivě špatně.
Konečně jednodušší výměna baterie
Při svém uvedení na trh se mu na zoubek podívali experti z iFixit, kteří loni v říjnu zveřejnili rozbor 14palcového MacBooku Pro s procesorem M5, ve kterém zdůraznili, že výměna baterie je jedním z nejnáročnějších aspektů opravitelnosti tohoto zařízení, protože vyžaduje výměnu několika vnitřních komponentů. Apple nyní tento kritický problém řeší oznámením nového postupu výměny baterie, při kterém uživatelé již nemusí z 14palcového MacBooku Pro M5 demontovat žádné další moduly kromě spodního krytu.
Kromě toho Apple nyní prodává tyto baterie jako samostatné moduly prostřednictvím svého obchodu Self Service Repair Store, kde uživatelé mohou také najít potřebné nástroje k provedení oficiální opravy podle pokynů giganta z Cupertina. A když už mluvíme o oficiální metodě opravy přímo podle Applu, společnost také zveřejnila nový opravárenský manuál, který odráží nový, zjednodušený postup výměny baterie.
Manuál obsahuje podrobného průvodce krok za krokem, který pomůže uživatelům, kteří se rozhodnou provést výměnu baterie svépomocí, stejně jako nezávislým servisním centrům, které se také ve velké míře spoléhají na tento druh materiálu. Z nového postupu budou mít jistě radost nejen ti z vás, kteří si budou chtít baterii vyměnit v domácích podmínkách svépomocí, ale především servisní centra, kterým ušetří čas a náklady na jedné z nejčastějších oprav.